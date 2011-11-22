داور پیشنهادی فدراسیون وزنه برداری برای قضاوت در المپیک معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام در راستای مذاکراتی که در حاشیه مسابقات جهانی پاریس میان حسین رضازاده و "تاماش آیان" به انجام رسید، صورت پذیرفت. در آن نشست رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان پیشنهاد حضور یک داور ایرانی را در مسابقات وزنه برداری المپیک 2012 لندن مطرح کرد که با موافقت رئیس فدراسیون جهانی روبه‌رو شد.

برهمین اساس آیان از فدراسیون وزنه برداری ایران خواست نام داور مورد نظر را تا قبل از پایان سال 2011 میلادی به فدراسیون جهانی معرفی کند.

حسن عربشاهی که هم اکنون مسئولیت کمیته همگانی فدراسیون وزنه برداری را برعهده دارد، سه سال پیش به پاس 50 سال خدمت مستمر در فدراسیون وزنه برداری ایران و عضویت در فدراسیون جهانی از سوی تاماش آیان مفتخر به دریافت نشان افتخار شد.

این داور درجه یک بین المللی که سابقه ریاست کمیته داوران فدراسیون وزنه برداری کشورمان را نیز در کارنامه دارد، از سال 1370 تاکنون در مسابقاتی چون بازی های آسیایی، مسابقات ارتش های جهان، مسابقات جوانان آسیا و مسابقات جوانان جهان قضاوت کرده است.