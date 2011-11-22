ایلام کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را در کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فض الله شیری اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از 103 نفر در استان ایلام در حوادث رانندگی کشته شده اند.

وی بیان داشت: این استان در بین استانهای مختلف کشور مقام نخست کاهش تلفات راننندگی در کشور را به خود اختصاص داده است.

این فرمانده انتطامی اظهار داشت: با توجه به بارش نزولات جوی در چند روز گذشته و در پیش رو بودن فصل سرما بیش از 30 تیم محسوس و نامحسوس تلاش خواهند کرد تا با ایجاد ترافیک روان زمینه آرامش و آسایش مسافران رافراهم کنند.

وی از تشدید برخورد با تخلفات ترافیکی در جاده های ایلام خبر داد و گفت: تردد با خودروهای فاقد نقص فنی و رعایت فاصله مناسب با وسایل نقلیه دیگر، مهمترین عوامل در جلوگیری از سوانح رانندگی هستند.