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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

نماینده سوریه در سازمان ملل:

پیش نویس قطعنامه سازمان ملل اعلام جنگ علیه سوریه است

پیش نویس قطعنامه سازمان ملل اعلام جنگ علیه سوریه است

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد هشدار داد : پیش نویس قطعنامه ای که از سوی برخی کشورهای غربی درباره اوضاع سوریه صادر شده، به معنای اعلام جنگ علیه این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره لبنان، "بشار الجعفری" که در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد  سخنرانی می کرد، با اشاره به پیش نویس قطعنامه ضدسوری کشورهای غربی علیه دمشق، این مسئله را به معنای اعلام جنگ علیه کشورش دانست.

وی تاکید کرد: این پیش نویس به معنای اعلام جنگ سیاسی، رسانه ای و دیپلماتیک علیه سوریه است. جنگی که با هدف تاثیر بر استقلال روند تصمیم گیری سیاسی در سوریه و جلوگیری از تحرک این کشور در راستای اهداف ملی گرایانه انجام خواهد شد.

خاطر نشان می شود "ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه اخیرا در یک کنفرانس مطبوعاتی در خصوص مواضع وزیر امور خارجه آمریکا درباره احتمال جنگ داخلی در سوریه اظهار داشت: این مواضع نشان می دهد که آنها اوضاع را به سمت جنگ علیه سوریه سوق می دهند.

کد مطلب 1466428

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