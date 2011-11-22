بودجه اورژانسهای بیمارستانی هنوز ارائه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز سه شنبه در کنگره طب اورژانس در مرکز همایشهای رازی، گفت: در حال حاضر 8 دانشگاه علوم پزشکی کشور متخصص طب اورژانس را تربیت می‌کنند زیرا طب اورژانس جزء پنجمین یا ششمین رکن اساسی نظام سلامت محسوب می شود.

وی با اعلام اینکه سالانه بیش از 22 میلیون نفر به اورژانسهای کشور مراجعه می‌کنند، افزود: در حال حاضر 200 بیمارستان کشور هر کدام سالانه بیش از 30 هزار مراجعه کننده دارند.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که در حال حاضر 203 متخصص طب اورژانس داریم، ادامه داد: بر اساس نیاز کشور باید تعداد این متخصصان افزایش یابد

وی از آمادگی وزارت بهداشت در زمینه آموزش و تربیت دانشجویان طب اورژانس برای بیمارستانهای تیپ 2 کشور خبر داد و افزود: هر کجا که متخصصان اورژانس حضور می‌یابند رضایتمندی مردم نیز افزایش می‌یابد و وزارت بهداشت نیز این آمادگی را دارد تا هر آنچه که برای این رشته و متخصصان طب اورژانس لازم است امکانات فراهم کند.

وزیر بهداشت با اظهار تاسف از اینکه هنوز بودجه لازم برای اورژانسهای بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی ارائه نشده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با حضور متخصصان طب اورژانس مشکلات مردم در این زمینه به صفر کاهش یابد.

دستجردی، اولویت نخست وزارت بهداشت در بیمارستانها را اورژانس و متخصصان طب اورژانس است عنوان کرد و افزود: در خارج از بیمارستان نیز اولویت نخست وزارت بهداشت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد بود.

وزیر بهداشت ادامه داد: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بر اساس عدالت‌ محوری در نظام سلامت اجرا می‌شود تا مردم هر چه بیشتر از سرگردانی برای درمانهای خود و مراجعه به متخصصان در حوزه‌های مختلف رهایی یابند.

دستجردی به مسئله هیئت امنایی شدن بیمارستانها اشاره کرد و گفت: حضور همه گروههای پزشکی به صورت تمام وقت جغرافیایی برای ارائه خدمات بیشتر به مردم و در نهایت رضایتمندی پرسنل نیز از اقدامات دیگر وزارت بهداشت به حساب می‌آید.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه کامل اورژانسها و تربیت متخصصان طب اورژانس به خصوص در زمینه‌های پژوهشی هر چه بیشتر بتوانیم در جلب رضایت مردم گام برداریم.