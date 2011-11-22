هشدار در خصوص بروز سیل در جنوب کرمان/ مردم از مسیر سیلابها فاصله بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه استان کرمان از ابتدای فصل بارندگی در سال جاری همچنان در انتظار ریزش باران است و خشکسالی در کرمان وارد پانزدهمین سال پیاپی خود شده است اداره کل هواشناسی کرمان از احتمال ریزش باران شدید در شهرستانهای جنوبی کرمان خبر داد.

بنا به اعلام این اداره کل از عصر سه شنبه بارندگی در جنوب و جنوب غرب کرمان آغاز می شود و احتمال آبگرفتگی و بروز سیلاب زیاد است.

رشد ابر و ناپایداری هوا شرایط غالب در جنوب کرمان تا پایان هفته جاری خواهد بود.

شورای مدیریت بحران استان کرمان به به دلیل احتمال بروز سیلاب در جنوب کرمان از احتمال آبگرفتگی شدید در برخی شهرها نیز خبر داد و خواستار آمادگی شهرهای جنوبی و غربی استان شد.

همچنین از مسافران خواسته شده است در صورت حضور در جاده ها وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ همراه خود داشته باشند.

این شورا از مردم خواسته است از مسیلها و مسیر رودخانه ها دور شوند و تدابیر لازم را در راستای جلوگیری از آسیب محصولات کشاورزی نیز اتخاذ کنند.