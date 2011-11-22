مدیر کل امور مبلغان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در گفتگو با مهر، با اشاره به اعزام بیش از ۸ هزار مبلغ و مبلغه از سوی دفتر تبلیغات به سراسر کشور عنوان کرد: این مبلغان از شب اول ماه محرم در مناطق اعزامی حضور خواهند یافت و به مدت ۱۲ روز به امر تبلیغ می‌پردازند.



حجت الاسلام سید غلامعباس موسوی برپایی نماز اول وقت، سخنرانی و بیان معارف اسلامی، تبلیغ چهره به چهره، مشاوره به جوانان و خانواده‌ها، برپایی مراسم دعا و زیارت و عزاداری و جهت دهی و نظارت بر هیئت‌های مذهبی را از جمله وظایف تبلیغی مبلغان در ایام تبلیغ عنوان کرد.



وی با اشاره به بسته‌های فرهنگی تهیه شده ویژه ایام ماه محرم ابراز کرد: ۳ جلد ره توشه ویژه ماه محرم تهیه شده که در آن نکات مختلفی که در ماه محرم باید به آن پرداخته شود بیان شده است.



موسوی با اشاره به برگزاری دو نشست علمی و کاربردی ویژه مبلغان ماه محرم بیان کرد: این دو نشست در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبانماه با حضور اساتید برجسته حوزه علمیه برگزار شد و در آن مبلغان اعزامی با روش‌ها و اطلاعات روز درباره چگونگی تبلیغ در ماه محرم آشنا شدند.



تببین انقلاب های اخیر منطقه

وی با اشاره به بیداری اسلامی منطقه عنوان کرد: توجه به محرم به عنوان بیداری و بیدارگری درمقابل بیدادگری و همچنین تبیین خیزش‌های اخیر منطقه و جهان و تبیین انقلاب اسلامی ایران به عنوان منشا این تحولات از جمله مسائلی است که در شرح وظایف مبلغان بدان اشاره شده است.



تببین ضرورت شرکت در انتخابات



وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در تذکرات و شرح وظایف مبلغان دعوت مردم به حضور آگاهانه و حداکثری در انتخابات و انتخاب آگاهانه نیز اشاره شده است.

مدیر کل امور مبلغان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ادامه داد: تاکید بر حضور مبلغان در مدارس و بین دانش آموزان به عنوان نسل موثر در آینده انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است.



اعزام هزار مبلغه خواهر



وی با اشاره به اعزام خواهران مبلغه عنوان کرد: از تعداد هشت هزار مبلغ اعزامی دفتر تبلیغا ت اسلامی نزدیک به هزار نفر از خواهران مبلغه هستند که به سراسر کشور اعزام می‌شوند.