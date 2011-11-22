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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

نشست "هنر و هویت ایرانی اسلامی" برگزار می‌شود

نشست "هنر و هویت ایرانی اسلامی" برگزار می‌شود

نخستین نشست تخصصی "هنر و هویت ایرانی ـ اسلامی" 6 آذرماه در پژوهشگاه فرهنگ، ‌هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه ششم آذرماه از سوی گروه مطالعات هنر و ادبیات برگزار می‌شود، صدرالدین طاهری، استادیار دانشگاه هنر اصفهان سخنرانی می‌کند.

برخی از مهمترین آرایه‌های هنر ایران، ریشه‌های آغازین شکل‌گیری هنر ملی و اثرگذاری هنر بر شکل‌گیری هویت ایرانی ـ اسلامی از عناوین این نشست عنوان شده اند.

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، ابتدای خیابان دمشق، ساختمان شماره 9 قرار دارد. حضور دانشجویان، استادان و پژوهشگران علاقمند در این نشست آزاد است.

 

کد مطلب 1466441

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