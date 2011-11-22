"هنکه" تیم استقلال را تمرین داد/ حیدری در بازی با شاهین غایب است

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر سه شنبه استقلال تهران از ساعت 12 و با غیبت خسرو حیدری و حضور 10 تماشاگر در ورزشگاه دستگردی آغاز شد.

در تمرین امروز خسرو حیدری همچنان به دلیل مصدومیت غایب بود و به گفته رضایی، فیزیوتراپ تیم استقلال به بازی این تیم مقابل شاهین بوشهر نخواهد رسید.

آرش برهانی نیز که در تمرین روز دوشنبه استقلال دچار مصدومیت از ناحیه مچ پا شده بود هنوز وضعیتش مشخص نیست و روز چهارشنبه مشخص خواهد شد که آیا می تواند در مقابل شاهین بوشهر به میدان برود یا خیر.

رضایی همچنین در خصوص وضعیت کرار جاسم نیز گفت که وی مشکل خاصی نداشته و با توجه به اینکه امروز در مراحل آماده سازی تیم شرکت کرده است به احتمال فراوان می تواند در مقابل شاهین بوشهر بازی کند.

"الونگ الونگ"، مدافع کامرونی که در چند وقت اخیر و بعد از جام ولایت با استقلال تمرین کرده بود امروز با 35 دقیقه تاخیر به تمرین استقلال رسید که علت تاخیر وی حضورش در باشگاه استقلال برای عقد قرارداد 6 ماهه با این تیم عنوان شد.

آرش برهانی مهاجم مصدوم استقلال امروز به طور انفرادی زیر نظر رضایی، فیزیوتراپ تیم و مولایی مربی بدنساز آبی پوشان به صورت اختصاصی تمرین کرد.

در ابتدای تمرین بازیکنان دور زمین دویده و پس از گرم کردن در قالب سه گروه هفت نفره به بازی آقاوسط پرداختند. پس از این تمرین که حدود 30 دقیقه به طول انجامید بازیکنان در قالب دو تیم آبی و زرد فوتبالی در یک نیمه از زمین را انجام دادند که این فوتبال بیشتر به مرور کارهای تاکتیکی تیم بود.

از نکات جالب تمرین امروز این بود که همه تمرین تیم زیر نظر هنکه انجام شد و پرویز مظلومی از دور نظاره گر مراحل آماده سازی تیمش بود.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت 13: 30 به پایان رسید و این تیم آخرین تمرین خود را قبل از دیدار مقابل شاهین بوشهر فردا راس ساعت 15 در کمپ تازه تاسیس استقلال انجام خواهد داد و پس از تمرین جهت اردوی یک روزه و دیدار مقابل شاهین بوشهر به هتل المپیک خواهد رفت.

تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه در هفته چهاردهم لیگ برتر و در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم شاهین بوشهر خواهد رفت.