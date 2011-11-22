نمایش "ماهیان همیشه رنگی" در بروجن به روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آجاکه اظهار داشت: نمایش ماهیان همیشه رنگی کاری از گروه نمایشی ققنوس بروجن به نویسندگی احمد رزازی و کارگردانی محمدرضا حقیقت است.

وی افزود: پریچهر شاکری و محمدجواد حجتی از بازیگران این نمایش هستند که تجربه بازی در بسیاری از نمایشهای این استان را دارند.

آجاکه هدف از اجرای این نمایش را حمایت از هنرمندان این عرصه عنوان کرد و گفت: این نمایش گوشه‌ای از صحنه‌های هشت سال دفاع مقدس کشور را به تصویر می‌کشد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن با بیان اینکه در این شهرستان هنرمندان متبحر و توانمندی در حوزه تئاتر فعال هستند، تصریح کرد: با وجود این پتانسیلها و توانمندیها بالا و ارزشمند باید با یک عزم همگانی بستر مناسبی برای رشد و تعالی این هنر فراهم شود که حضور مردم در تالارهای آمفی تئاترمی‌تواند در تحقق این مهم نقش بسزایی داشته باشد.

آجاکه بر ضرورت حفظ و صیانت از ارزش‌های والای هنر تئاتر تاکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ارزشهای دینی و اسلامی می‌تواند نقش مهمی در خلق آثار ماندگار و ارزشمند ایفا کند و هنرمندان باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند.