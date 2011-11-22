فضای تعامل مردم با نیروی انتظامی در شهر زنجان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سروان محمد معصومی‌نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: حوزه استحفاظی کلانتری 3 از میدان ارتش تا پایان زمین‌های گلشهر کاظمیه بوده و همشهریان ساکن در این محدوده می‌توانند در صورت مشاهده افراد مشکوک، مراتب را به این کلانتری اطلاع دهند تا عوامل انتظامی در سریعترین زمان ممکن، در محل حضور یابند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه محدوده این کلانتری در داخل شهر هست، با همکاری همشهریان آمار جرائم رو به کاهش بوده است.

سروان معصومی‌نژاد، بیشتر سرقت‌های انجام گرفته در این محدوده را مربوط به منازل، خودرو، موتورسیکلت و داخل خودرو عنوان کرد و گفت: از شهروندان خواهشمندیم تا برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، منازل و وسایط نقلیه خود را به وسایل ایمنی مجهز کنند.

رئیس کلانتری 15 شهر زنجان با اشاره به آغاز ماه محرم و هماهنگی صورت گرفته با مسؤلان هیات‌های مذهبی، افزود: سرکشی‌های مستمر عوامل انتظامی از این اماکن ادامه خواهد داشت.

