ظرفیت تولید نفت در استان ایلام افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نیازی اظهار داشت: در استان ایلام اکنون بالغ بر 120 هزار بشکه تولید نفت خام در میادین دهلران وجود دارد که پیش بینی می شود با اتمام طرح میدان نفتی آذر و چنگلوله بالغ بر 250 هزار بشکه در داخل استان ایلام تولید نفت داشته باشیم.

وی بیان داشت: ایلام در آینده جزو استان های برتر تولید نفت بعد از خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد قرار می گیرد.

این مسئول افزود: 2،5 میلیارد بشکه نفت از میدان آذر و 3،6 میلیارد بشکه نفت از میدان چنگوله باید نفت استخراج شود که مجموع ذخایر این دو میدان 6،1 میلیارد بشکه است.

نیازی اضافه کرد: در برداشت اولیه 400 میلیون بشکه از میدان آذر و 500 میلیون بشکه نفت از میدان چنگوله یعنی در مجموع 900 میلیون بشکه نفت قابل استحصال است.