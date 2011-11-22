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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

ظرفیت تولید نفت در استان ایلام افزایش می یابد

ظرفیت تولید نفت در استان ایلام افزایش می یابد

ایلام - خبرگزاری مهر: مجری طرح استخراج نفت از چاه‌های آذر و چنگوله مهران گفت: با اجرای طرحهای نفتی بالغ بر 250 هزار بشکه نفت در استان تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نیازی اظهار داشت: در استان ایلام اکنون بالغ بر 120 هزار بشکه تولید نفت خام در میادین دهلران وجود دارد که پیش بینی می شود با اتمام طرح میدان نفتی آذر و چنگلوله بالغ بر 250 هزار بشکه در داخل استان ایلام تولید نفت داشته باشیم.

وی بیان داشت: ایلام در آینده جزو استان های برتر تولید نفت بعد از خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد قرار می گیرد.

این مسئول افزود: 2،5  میلیارد بشکه نفت از میدان آذر و 3،6 میلیارد بشکه نفت از میدان چنگوله باید نفت استخراج شود که مجموع ذخایر این دو میدان 6،1 میلیارد بشکه است.

نیازی اضافه کرد: در برداشت اولیه 400 میلیون بشکه از میدان آذر و 500 میلیون بشکه نفت از میدان چنگوله یعنی در مجموع 900 میلیون بشکه نفت قابل استحصال است.

کد مطلب 1466447

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