به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل ارشاد و فرهنگ اسلامی چهار محال و بختیاری در این مراسم اظهار داشت: برپا داشتن مراسم سوگواری امام حسین(ع) آئین بسیار بزرگی است و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند از درجه بالایی از معنویت برخوردارند.

وی افزود: احیای امر به معروف و نهی از منکر مهمترین هدف از برپایی مراسمهای تعزیه‌خوانی است که شبیه‌خوانان با عمل به این مهم می‌توانند گام موثر و مهمی در استمرار نهضت حسینی بردارند.

گنجی از تعزیه با عنوان حرکت خودجوش مردمی یاد کرد و گفت: هر حرکت خودجوش مردمی برای آنکه بتواند در مسیر راستین و اصیل خود قرار بگیرد باید سازماندهی شود و تلاش ما در استان نیز ساماندهی و سازماندهی به گروه‌های تعزیه است.

وی تصریح کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر و بسط و گسترش فرهنگ حسینی مهمترین کارویژه و دستاورد تعزیه‌خوانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: ساماندهی گروه‌های تعزیه در شورای فرهنگ عمومی این استان به صورت جدی در حال پیگیری است و امید می‎رود به زودی این تلاشها به نتیجه برسد.

گنجی آموزش را مهمترین گام در راستای تقویت گروه‌های تعزیه‌خوانی این استان برشمرد و گفت: با تشکیل شورای تعزیه‌خوانان و کمیته‌های زیرمجموعه آن در مرکز و سایر شهرستانها در راستای آموزش این گروه‌ها اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: برگزاری گردهمایی‎ها، جلسات و نشستها، برپایی سوگواره‌ها و اشکواره‌ها، شناسنامه‌دار کردن گروه‌ها و صدور مجوز از مهمترین برنامه‎ها و اقدامات این اداره‌کل در راستای تقویت و گسترش فعالیتهای تعزیه‌خوانی است.

گنجی بر ضرورت رعایت آداب موجود در تعزیه‌خوانی از سوی شبیه‌خوانان تاکید کرد و گفت: حفظ اتحاد و همبستگی، رعایت حرمت بزرگترها، اصلاح نسخ و متون، توجه به اقامه نماز اول وقت، احیای امر به معروف و نهی از منکر و رعایت تمام اصول و قواعد حاکم بر تعزیه‌خوانی از جمله مواردی است که باید تعزیه‌خوانان به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.