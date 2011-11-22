به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در ادامه نشست امروز سهشنبه خود با خبرنگاران در رابطه با احتمال حضور ایران در اجلاس بن 2 در رابطه با افغانستان گفت: برای ما برطرف شدن مشکلات افغانستان اهمیت دارد و پیشرفت و ثبات در افغانستان را پیشرفت و ثابت خودمان می دانیم.
وی افزود: ما در اجلاس مختلف درخصوص افغانستان شرکت کردهایم و چنانچه احساس کنیم اراده و عزم لازم برای حل مشکلات افغانستان در یک اجلاسی وجود دارد حتماً شرکت خواهم کرد.
مهمانپرست در خصوص علت عدم حضور ایران در اجلاسی که در وین در زمینه خاورمیانه عاری از سلاح هستهای تشکیل شده بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران خود پیشنهاد دهنده طرح خاورمیانه عاری از سلاح هستهای بوده و در زمینه خلع سلاح ایران دو اجلاس بینالمللی برگزار کرده است.
وی با اعلام اینکه ما خود را پیشتاز مبارزه با سلاح هستهای و استفاده از انرژی صلح آمیز هستهای می دانیم، گفت: تا زمانی که رژیم صهیونیستی به سلاحهای هستهای مجهز بوده و عضو NPTنیست این گونه نشستها را صوری و بینتیجه می دانیم. ما معتقدیم باید به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هستهای رژیم صهیونیستی بدهند و به سرعت سلاحهای هستهای این کشور امحا شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: آمریکا بنا بر اظهارات خودشان به تنهایی بیش از 5 هزار بمب هستهای دارد که میتواند 5 بار کره زمین را به طور کامل نابود کند ولی چرا به خود اجازه میدهد در خصوص کشورهایی که هیچ سلاح اتمی ندارند موضعگیری کند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص طرح مجلس برای تجدید نظر در همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز گفت: ما خود را عضو متعهد آژانس می دانیم و بیشترین همکاری را با این آژانس داشتهایم ولی آژانس باید به سمتی حرکت کند که کشورها از فناوری صلحآمیز هستهای بهره مند باشند و رویه سیاسی خود را تغییر داده و نباید ابزار سیاسی دیگران باشد.
مهمانپرست افزود: جمهوری اسلامی ایران طبق تعهدات خود به همه وظایفش عمل کرده است ولی چنانچه خواستهای فراتر از این تعهدات باشد بر عهده ما نیست.
وی همچنین گزارش آمانو را براساس ادعای صرف عنوان کرد و گفت: هیچ گزارش مستند و با اصالتی از سوی دبیرکل آژانس در خصوص فعالیتهای هستهای ایران ارایه نشده و همه آنچه که گفته شده در گزارشهای قبلی در قالب ادعاها، سئوالات و ابهامات اعلام شده بود.
مهمانپرست با تاکید بر اینکه ایران هیچگاه از مسیر خورد خارج نشده است، تصریح کرد: بنای ما بر همکاری با آژانس است ولی اگر مجلس طرحی را در این خصوص به تصویب برساند دولت خود را موظف به اجرای آن میداند.
وی در خصوص برخی رفتارهای دوگانه تعدادی از کشورهای منطقه در خصوص تحولات اخیر کشورهای اسلامی گفت: نوع رفتار کشورها با دقت توسط افکار عمومی ارزیابی میشود و کشورهایی که رفتار دوگانه اتخاذ کنند از سوی افکار عمومی شناسایی شده و مردم نسبت به مواضع این کشورها بیاعتماد میشوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کشورهای غربی الگوی رفتار دو گانه به شمار میروند و مدتهاست با استانداردهای دوگانه در خصوص مسایل مختلف مثل تروریسم موضعگیری میکنند.
وی افزود: در حالی که این کشورها با تروریستها در حال همکاری هستند دیگران را محکوم میکنند و در شرایطی که از دولتهای کودتایی حمایت میکنند برای کشورهای مردمی سناریو ساخته و آنها را متهم میکنند.
مهمانپرست با اظهار تعجب از این که چرا برخی از کشورهای منطقه نیز در این مسیر قرار گرفتهاند، گفت: کشورهای غربی به دنبال اختلاف میان ملتهای منطقه بوده و بدینوسیله درصدد تداوم منافع خود در این منطقه هستند.
وی خطاب به کشورهای عضو اتحادیه عرب و دیگر کشورهای همراه با این اتحادیه گفت: متوجه فتنههای سیاسی باشید و خود را گرفتار این گونه فتنهها نکنید.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص نقش آفرینی ایران برای همراه ساختن ترکیه جهت حل و فصل مسایل سوریه نیز گفت: ما فکر می کنیم همه کشورهای منطقه باید به دنبال رفع بحرانها و کمک به مهیا ساختن زمینه گفتگو مردم با مسئولین سوریه و دیگر کشورها جهت انجام اصلاحات سیاسی باشند و اجازه مداخله دیگر کشورها را ندهند.
وی گفت: ما ملاحظات خود را با ترکیه در میان گذاشتهایم تا با روشهای درست مطالبات مردم شنیده و خواستههای مشروع آنها برآورده شود و چنانچه خواستههای اکثریت مردم نادیده گرفته شود خود به خود نتیجه آن مشخص خواهد بود.
مهمانپرست در رابطه با حوادث تروریستی اخیر درعراق علیه زائران ایرانی نیز گفت: این موضوع ارتباطی با خروج نیروهای آمریکایی از عراق دارد زیرا آمریکا راضی به خروج از عراق نیست و وقتی میبیند دولت و ملت عراق موافق حضور بیگانه در این کشور نیستند در پی طراحی افزایش حملات تروریستی است و البته در این خصوص عملیات بر علیه زائران ایرانی را در دستور کار قرار دادهاند.
وی با تاکید بر این که افزایش عملیات تروریستی به منظور بیثبات نشان دادن وضعیت عراق ارزیابی میشود، گفت: دولت عراق مردمی است و باید کمک کنیم که ثبات و امنیت در این کشور حکمفرما شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان را به نفع منطقه ارزیابی میکنید یا نه، گفت: این پیمان را مناسب خود افغانستان و کشورهای همسایه و همچنین منطقه نمیدانیم زیرا هر جا نیروهای آمریکایی وجود داشته باشد بیثباتی و تروریسم قابل مشاهده است.
مهمانپرست اظهار امیدواری کرد: مسئولان افغانی ملاحظات جدی در این زمینه داشته باشند و اجازه حضور نیروهای بیگانه در منطقه را ندهند.
وی همچنین در خصوص خبری مبنی بر احتمال حضور گروهک تروریستی منافقین در کشور آذربایجان گفت: ما خبر رسمی مبنی بر اینکه این گروه تروریستی به آذربایجان منتقل شود، نداریم و ممکن است برخی اخبار در جهت تخریب روابط دوستانه ما با کشورهای همسایه منتشر شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: حتماً کشورهای همسایه نیز ملاحظات امنیتی ما را در اقدامات خود مورد توجه دارند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص بازداشت یک تبعه ایرانی به نام تاجیک در انگلستان گفت: ما این بازداشت را اقدامی غیرقانونی میدانیم و آن را در جهت بازیهای سیاسی برای به دام انداختن اتباع خود تلقی میکنیم.
مهمانپرست با تاکید بر این که دولت انگلیس موظف به آزادی این فرد است، تصریح کرد: دولت انگلیس نباید اسیر دست بازی های سیاسی آمریکا در این زمینه قرار گیرد.
وی در خصوص برگزاری نشستی در زمینه خلیج فارس درعربستان بدون حضور ایران گفت: هیچ توافقی برای برقراری امنیت در خلیج فارس و خاورمیانه بدون مشارکت ایران نتیجه نخواهد داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در رابطه با بررسی طرح قطع رابطه دیپلماتیک با انگلیس در مجلس گفت: اگر مجلس به این نتیجه برسد ما موظف به اجرای آن هستیم ولی رایزنیهای خود را با مجلس در این خصوص داریم.
مهمانپرست در پایان در زمینه تولید ویروس جاسوس برای تاسیسات هستهای ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز گفت: ما توصیه میکنیم آمریکا و صهیونیستها سراغ این ویروسها نروند زیرا آنها واگیر داشته و ممکن است خود آنها را مبتلا کند.
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