به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه پس از پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای غدیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و بانک مرکزی گفت: رفتارهای انگلیس و آمریکا نشات گرفته از یک نوع عقب افتادگی است.

وی افزود: حادثه ای در مسئله هسته ای ما رخ نداده بود که جدید باشد و موجب تصویب چنین قطعنامه ای شود. بنابراین باید منشاء این قطعنامه را در جای دیگری جستجو کرد.

لاریجانی تصریح کرد: منشاء اصلی این قطعنامه تحولات منطقه است، دیکتاتورهای دست نشانده غرب یکی یکی زمین خورده اند، بنابراین انگلیس و آمریکا دست به یک لجبازی سیاسی زده اند.

رئیس مجلس با بیان اینکه تصور غرب و آمریکا این است که انقلاب اسلامی نقش کانونی در منطقه دارد و پیام هایی دارد که دیکتاتورهای دست نشانده آنها را زمین می زند، گفت: اقدام اخیر اتحادیه اروپا مقداری هم مربوط به تقلاهایی است که آنها در شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته اند که موثق هم نبود.

وی اظهار داشت: آژانس قطعنامه ای هم صادر کرده اما همین قطعنامه هم پرمحتوا نبود.

نماینده قم در مجلس تاکید کرد: اتحادیه اروپا تصور نکند اقدام آنها بدون پاسخ باقی خواهد ماند. قطعا جمهوری اسلامی در روابطش با کشورهایی که اینگونه رفتارها را داشته باشند تجدید نظر خواهند کرد ما هم در مجلس شورای اسلامی به زودی این مسئله را بررسی می کنیم.

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا غرب با تحریم بانک مرکزی به اهداف خود دست می یابد، گفت: به هر حال آنها یک گام برداشته اند و ایران هم حتما گام هایی بر خواهد داشت. این تحریم ها در مسیر تحولات هسته ای جمهوری اسلامی تاثیری نخواهد داشت و به زودی بررسی تحریم بانک مرکزی را در دستور کار مجلس قرار خواهیم داد.

به گزارش مهر، اتحادیه اروپا دیروز در قطعنامه ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.