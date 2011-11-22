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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

تا پایان سال جاری/

۵۵۰۰ واحد مسکن مهر در چهارمحال وبختیاری تحویل داده می شود

۵۵۰۰ واحد مسکن مهر در چهارمحال وبختیاری تحویل داده می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری در استان تحویل مردم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی در شورای مسکن چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در صورت تامین خدمات از سوی دستگاههای خدمات رسان، این تعداد مسکن در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر و زیر ۲۵ هزار نفر تا پایان امسال به مردم تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه تاخیر در تحویل مسکن مهر منجر به رشد اجاره بها شده، اظهار داشت: با تعاونیهای کم کار که منجر به تاخیر در تحویل مسکن مهر به مردم شده اند برخورد قانونی می شود.

عیدی بیان داشت: قرارداد آن دسته از تعاونی های مسکن مهر چهارمحال و بختیاری که کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند لغو می شود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تعاونیهایی که زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در ساخت و ساز مسکن مهر دارند، باید خود را به برنامه تعیین شده برسانند در غیر این صورت لغو قرار داد می شوند.

عیدی تاکید کرد: شهرداریها با ارائه پایان کار موقت سفت کاری، نسبت به کاهش میزان باز پرداخت اقساط مردم مساعدت کنند.

کد مطلب 1466469

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