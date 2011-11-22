تبعیض؛ زهر هلاهل تئاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، در این یادداشت چنین آمده است:
تئاتر بازیچه نیست، اما عدهای تمام توان خود را به کار بستهاند تا تئاتر، اهالی تئاتر و مخاطبان فرهیختهاش را به بازی بگیرند. هیچ کس هم نیست و یا جرات ندارد به آنان بگوید بالای چشم دورنگتان ابروست! این گروه بدعتگذار، بدعتهایی را در تئاتر دارند نهادینه میکنند که برای تئاتر و اهالی شریف آن زهر هلاهل است. امروز به نام دین در تئاتر دارند به دین ضربه میزنند. به عمد کاری میکنند تا تئاتریهای کاربلد را زبانم لال نسبت به دین بد بین کننند،هرچند که در این کار موفق نشده و نخواهند شد.
اگر اهالی تئاتر نسبت به روی صحنه رفتن برخی نمایشهای دینی اعتراض میکنند، نشان دهنده مخالفت آنان خدای نکرده با دین نبوده و نیست، بلکه برعکس عرق دینی و ملی، آنان را وادار میکند به برخی از این گونه نمایشها معترض شوند. آنان از سر دلسوزی مخالفت میکنند، زیرا معتقدند نمایشهای دینی که روی صحنه میروند باید به کارگردانهای کاربلد و دلسوز سپرده شده تا کاری شایسته و درخور توجه به مخاطبان ارائه شود. آنان به تبعیضهای مکرر و سپردن کارگردانی این نوع نمایشها به نورچشمیهای عزیز کرده و کارنابلد معترضند.
اخیرا با حمایت بیچون و چرای بنیاد رودکی، نمایشی مناسبتی قرار است روی صحنه برود. نمایشی که دور از چشم اهالی تئاتر و رسانه های خبری، در سکوت مطلق قرارداد کلانش بسته شد و تمرینهای خود را آغاز کرد. در حال حاضر نیز آماده اجراست. جالب اینجاست که روابط عمومی بنیاد رودکی، در یک اقدام عجیب و سوال برانگیز اصل وجود چنین نمایشی را در این بنیاد منکر شده است! مدیر بنیاد رودکی باید پاسخگوی وزارت محترم ارشاد، اهالی تئاتر و رسانههای خبری باشد که چرا از چنین نمایشی به طور خاص حمایت کرده و بودجهای هنگفت به آن اختصاص دادده است؟
آیا ایشان حق دارند به واسطه داشتن دوستی دیرینه با شخصی، اهالی توانمند تئاتر را نادیده گرفته و با افرادی خاص و نظر کرده قرارداد ببندد؟! آیا بودجه بنیاد رودکی از جیب مبارک مدیر محترم آن تامین میشود که ایشان اینگونه حاتم بخشی میکند؟! آیا از این گروه نورچشمی، گروه قویتری در پهنه گسترده تئاتر ایران نبود؟! مدیر محترم بنیاد رودکی به وزیر محترم ارشاد، اهالی فرهیخته تئاتر و خبرنگاران هوشمند پاسخ دهد، بر اساس چه معیاری و بر مبنای کدام قانون نوشته شده یا نانوشتهای، تهیهکنندگی این نمایش دینی را که بودجه کلانی به آن اختصاص داده، به یک تهیهکننده کارنابلد و با تئاتر ناآشنا سپرده است؟!
آن هم شخصی که حتی نمیتواند کلمه تئاتر را درست انشا کند!
بر مبنای کدام اصولی، این شخص از نظر شما شایسته تهیه کنندگی این نمایش فاخر تشخیص داده شده است؟! آیا ایشان تنها سرمایهگذار است؟ اگر اینگونه است اعلام کنید ایشان چه بودجه هنگفتی را برای اجرای این نمایش به بنیاد رودکی تقدیم کرده است؟! بگذارید همه این تهیهکننده خیر را بشناسند که برای اجرای نمایش مناسبتی قرارداد گیشه بسته است! مدیر محترم بنیاد رودکی، اگر نمیدانستید بدانید، شخصی را که به عنوان تهیهکننده با وی قرارداد امضا کردهاید با تئاتر کاملا ناآشناست و حرفه اصلی و رشته تحصیلی ایشان هیچ ارتباطی با تئاتر ندارد!جالب است بدانید کارگردان این نمایش به زعم آقایان فاخر، برادر تنی همین جناب تهیهکننده است، هرچند هیچ تشابه فیزیکی و هنری با هم ندارند!
درست است کارگردان منتصب این نمایش سابقه بازیگری و کارگردانی تئاتر دارد، اما کدام کار فاخر یا قابل تاملی را تا به حال روی صحنه برده است که شما تشخیص دادهاید شایستگی کارگردانی این نمایش پرهزینه را دارد؟! شاید خیلیها به اشتباه فکر کنند، تهیه کننده این نمایش برادرش را به عنوان کارگردان تحمیل کرده است، اما قضیه کاملا بر عکس است! این کارگردان نمایش است که تهیهکننده را به این پروژه، تحمیل کرده، آن هم به واسطه دوست نزدیک و مشترکشان که رفاقت دیرینه با مدیر محترم بنیاد رودکی دارد! تئاتر را دارند به کجا میبرند؟ تئاتر آنقدر مظلوم واقع شده است که هیچ بنی بشری نمیتواند یا جرات ندارد مظلومیتاش را فریاد کند.
بسیاری از تئاتریهای با تجربه و جوانان آیندهدار، بارها و بارها به دفتر اینگونه مدیران، برای گرفتن بودجهای اندک مراجعه کردهاند تا نمایشی را روی صحنه بیاورند، اما همیشه با در بسته مواجه شدهاند. این در حالی است که نور چشمیهای کارنابلد و رفقای گرمابه به راحتی چنین نمایشهای پر هزینهای را با حمایت حداکثری همین مدیران روی صحنه آورده و اگر جلویشان را نگیرند میآورند! وزیر محترم ارشاد و معاون هنری ایشان بدانند و مطمئن باشند، هیچ یک از تئاتریهای شریف با به صحنه بردن نمایشهای دینی مخالف نیستند، بلکه طرفدار سرسخت آن هم هستند، اما با تبعیضهای مکرر و ناجوانمردانه مخالفند، با سپردن سکان کار به نورچشمیهای نظر کرده مشکل دارند، اعتراض آنان به ضعف کارگردانان این گونه نمایش هاست.
آنان معتقدند نمایشهای دینی باید توسط تئاتریهای خاک صحنه خورده و استخوان خرد کرده روی صحنه برود تا خدای ناکرده خدشهای به دین و باورهای تماشاگران وارد نشود. معاون محترم هنری وزارت ارشاد، باید در این قضیه، به خصوص نمایش اخیر وارد شود و از مدیر بنیاد رودکی بخواهد توضیح کامل و مستند دهد. آقای شاهآبادی باید به رسالتی که به عهده گرفته عمل کرده و یک بار برای همیشه، ریشه تبعیض و رفیق بازی را در تئاتر بخشکاند. اگر این کار را نکنند در این دنیا و آن دنیا مدیون و مسئول خواهند بود. امروز چشم همه تئاتریها به معاون محترم هنری ارشاد است تا به وظیفه سنگین خود در قبال هنرمندان و رسالتی که به دوش گرفته عمل کند. ایشان نباید بیش از این هنرمندان شریف عرصه تئاتر را چشم انتظار نگه دارد.
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سیدرضا اورنگ
یک خبرنگار و منتقد تئاتر در یادداشتی به خبرگزاری مهر با اشاره به اختصاص بودجههای هنگفت به برخی افراد کارنابلد برای تولید و اجرای نمایشهای مناسبتی و دینی، این وضعیت را تبعیضی بزرگ در عرصه تئاتر ایران دانسته که باید با آن برخورد شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این یادداشت چنین آمده است:
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