به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سحرخیز امروز در نشست خبری خود درباره وضعیت تولید زعفران در ایران اظهارداشت: اسپانیا بزرگترین و جدی ترین رقیب ما محسوب می شود اما کشورهای دیگری نظیر یونان، ایتالیا، مراکش و هند از دیگر رقبای ما هستند؛ ایران بزرگ ترین تولید کننده زعفران در دنیا است.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران در ادامه از افغانستان به عنوان رقیب آینده کشور ایران در زمینه زعفران یاد کرد و گفت: شرکتهای آمریکایی از تولید زعفران در افغانستان حمایت می کنند.

وی با اشاره به اینکه 75 درصد از زعفران کشور به 5 قاره صادر می شود، بیان کرد: 65 هزار هکتار از اراضی خراسان رضوی و جنوبی زیر کشت زعفران است.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: ایرانی ها اصیل ترین و قدیمی ترین مصرف کنندگان زعفران هستند ولی تنها 25 درصد از زعفران تولید را داخل کشور مصرف می کنند.

کاهش تولید زعفران در سایه خشکسالی

این مقام مسئول همچنین در زمینه میزان تولید زعفران اعلام کرد: در سال های 86-85 تولید زعفران حداکثر 230 تا 220 تن بود اما خشکسالی ها باعث شد که در سال گذشته میزان برداشت تولید زعفران کاهش یابد.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: سال گذشته تولید زعفران 150 تن بود، بررسی های بعمل آمده نشان می دهد، امسال نیز نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش تولید زعفران را داشته ایم.

زعفران فله ای ایران کیلویی 2 میلیون تومان



وی با اشاره به ارزانی قیمت زعفران نیز گفت: در حال حاضر زعفران فله ای کیلویی 2 میلیون تومان است که البته قیمت زعفران درجه یک بسته بندی شده مثقالی 12 تا 13 هزار تومان است.

سحرخیز گفت: البته در این میان برخی با استفاده از رنگ های تقلبی زعفران های تقلبی را وارد بازار می کنند و از آنجایی که صنعت زعفران آسیب پذیر است، این امر اثرات نامطلوبی را به دنبال دارد.

فروش زعفران در نان فروشی ها

این مقام مسئول اضافه کرد: مصرف کنندگان در ایران به دنبال زعفران استاندارد نیستند به طوریکه حتی نان فروشی ها نیز اقدام به فروش زعفران می کنند. تنها 10 واحد صنعتی در استانهای خراسان رضوی و جنوبی اقدام به تولید زعفران استاندارد دارند.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: 19 آزمایشگاه تخصصی در زمینه بررسی کیفیت زعفران فعالیت می کنند که 19 مورد آزمایش را از جمله رنگ های افزودنی و میزان رطوبت را بررسی و اندازه گیری می کنند.

وی ادامه داد: میزان رطوبت وجه تمایز زعفران اصلی از تقلبی است . معمولاً زعفران هایی تقلبی به دلیل این که معطر باشند از رطوبت بیشتری برخوردار هستند. در صورتی که رطوبت زعفران زمینه را برای رشد آلودگی میکروبی بیشتر فراهم می کند.

10 درصد از مصرف کنندگان خریدار زعفران استاندارد

این مقام مسئول گفت: تنها 10 درصد مصرف کنندگان زعفران به دنبال مهر استاندارد و زعفران خالص و مرغوب هستند.

وی مطرح کرد: ظرفیت صنعت بسته بندی واحدهای زعفران 5.1 برابر کل تولید است، به طوریکه 400 تن ظرفیت کارخانجات کشور است اما تولید زعفران 150 تن است.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران همچنین در زمینه صادرات زعفران نیز گفت: صادرات زعفران در کشور ما 15 سال است که دنبال می شود اما اسپانیا در حدود 100 سال است که این موضوع را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه در کشور ما بیشتر تمایل به سمت صادرات فله ای زعفران است، اعلام کرد: 70 درصد زعفران به صورت فله ای صادرات می شود.

وی گفت: عوارض تعیین شده در زمینه صادرات زعفران نیز می تواند به این اتفاق کمک کند. تعیین عوارض 5 درصدی برای بسته هایی زعفران که بیش از 30 گرم وزن داشتند و فله ای محسوب شدن از دیگر اقداماتی بود که توانست تا حدودی به این مسئله کمک کند.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران افزود: در حالی که هیچ کشوری جز ایران زعفران سالم و بسته بندی ندارد ما بهترین زعفران و سالم ترین را صادرمی کنیم اما قیمت پایین زعفران اسپانیا به نسبت زعفران ایران توانسته این کشور را به عنوان رقیبت جدی در بازار جهان مطرح کند.

وی در ادامه با اشاره به این که زعفران ایران در سوپرمارکت های برزیل فروش می شود، گفت: بازاریابی در این رابطه بسیار مهم است. البته تحریم ها نیز توانسته اثرات منفی در بازار زعفران برجای گذارد.

قراردادی که ورود زعفران ایرانی را به اروپا متوقف کرد

سحرخیز یادآورشد: 3 سال پیش در جزیره ساردینای ایتالیا، 3 کشور اسپانیا، ایتالیا و یونان قراردادی را مبنی بر جلوگیری از ورود زعفران بسته بندی شده ایران به اتحادیه اروپا امضا کردند.

وی ادامه داد: کشور اسپانیا در حدود 3 تن تولید زعفران دارد اما با خرید زعفران ایرانی و پس از بسته بندی اقدام به صادرات آن به میزان 150 تن است.