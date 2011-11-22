8 درصد سرمایه گذاریهای کشور مربوط به تشکل های فرابخشی است

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه ظهر سه شنبه در پیامی به نخستین همایش ملی نقشه راه تدوین مواد اولیه وتوسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در گرگان افزود: این کانونها ز اسفند 88 کار خود را آغاز کرده است و رسالت اصلی آن تدوین نقشه راه مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 است.

وی در بخش دیگری از این پیام آمده است: کارگروه های سه گانه در زمینه منابع ومواد اولیه، صنعت و فناوریهای نوین، اقتصاد وبازرگانی در این زمینه تشکیل شده است.

پیام معاون علمی فناوری رئیس جمهوری توسط محمد جواد قاسمی سرپرست دفتر تجاری سازی وهمکری های دانش وصنعت

قرائت شد.



این همایش با شرکت کارشناسانی از کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حال برگزاری است.