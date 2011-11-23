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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

آخرین یافته های سنگهای درونی و بیرونی کشور ارائه می شود

آخرین یافته های سنگهای درونی و بیرونی کشور ارائه می شود

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به منظور عرضه آخرین یافته های محققان در زمینه سنگهای دورنی و بیرونی ایران، همایش تخصصی ماگماتیسم ایران را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات ماگماتیسم و  پلوتونیسم منجر به کسب اطلاعات  بنیادی و کاربردی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی می شود و زمین شناسان را در زمینه درک بهتر از جایگاه زمین شناسی و معدنی عناصر تشکیل دهنده پوسته زمین یاری می کند.

تاکنون محققان کشور پروژه های تحقیقاتی در این زمینه اجرا کردند که به یافته هایی  در خصوص ماگماتیسم (شناخت سنگهای درونی و بیرونی ایران زمین) به ویژه منطقه استراتژیک سسندج-سیرجان به عنوان یکی از مناطق دارای پتانسیل معدنی دست یافتند.
 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با طرح برگزاری همایش تخصصی ماگماتیسم در روزهای 6 و 7 آذرماه جاری درصدد است تا این یافته ها را در فعالان این عرصه قرار دهد.
 
این همایش تخصصی با تاکید بر ماگماتیسم و پلوتونیسم پهنه سنندج- سیرجان در طی دو روز در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی برگزار می شود.
 
زمین شناسی، پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی مناطق چاه دزدان، بروجرد، ملایر، الوند، قروه، نقده، اشنویه، قوشچی و پیرانشهر از مهمترین محورهای این همایش است.
کد مطلب 1466483

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