آخرین یافته های سنگهای درونی و بیرونی کشور ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات ماگماتیسم و پلوتونیسم منجر به کسب اطلاعات بنیادی و کاربردی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی می شود و زمین شناسان را در زمینه درک بهتر از جایگاه زمین شناسی و معدنی عناصر تشکیل دهنده پوسته زمین یاری می کند.

تاکنون محققان کشور پروژه های تحقیقاتی در این زمینه اجرا کردند که به یافته هایی در خصوص ماگماتیسم (شناخت سنگهای درونی و بیرونی ایران زمین) به ویژه منطقه استراتژیک سسندج-سیرجان به عنوان یکی از مناطق دارای پتانسیل معدنی دست یافتند.



سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با طرح برگزاری همایش تخصصی ماگماتیسم در روزهای 6 و 7 آذرماه جاری درصدد است تا این یافته ها را در فعالان این عرصه قرار دهد.



این همایش تخصصی با تاکید بر ماگماتیسم و پلوتونیسم پهنه سنندج- سیرجان در طی دو روز در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی برگزار می شود.



زمین شناسی، پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی مناطق چاه دزدان، بروجرد، ملایر، الوند، قروه، نقده، اشنویه، قوشچی و پیرانشهر از مهمترین محورهای این همایش است.