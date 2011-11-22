فقدان دموکراسی بزرگترین مسئله روسیه است/ ما باید از صفر شروع کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هفته نامه اشپیگل "میخائیل گورباچف" در یک کنفرانس مطبوعتی در برلین با انتقاد شدید از فعالیتهای انتخاباتی ولادیمیر پوتین، این فعالیتها را غیر منصفانه و ناعادلانه توصیف کرد.

حدود دو هفته دیگر روسیه یک پارلمان جدید را انتخاب می کند و رئیس جمهوری شوروی سابق در آستانه این انتخابات درباره تقلب در شمارش آرای این انتخابات هشدار داد.

گورباچف همچنین نبود انتخابات آزاد در روسیه و فقدان دموکراسی را از بزرگترین مسائل این کشور اعلام کرد و اظهار داشت : ما باید از صفر شروع کنیم. این به این مفهوم است که ما باید ساختن دموکراسی در کشورمان را از نو آغاز کنیم.

در روسیه در چهارم سپتامبر آینده یک پارلمان جدید و در مارس 2012 یک رئیس جمهوری جدید انتخاب خواهد شد. پوتین نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. وی این سمت را از سال 2000 تا 2008 در کشورش عهده دار بوده است.

گورباچف همچنین به اقدامات پوتین و حزب روسیه متحد به منظور برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد سختی وارد کرد.

