پروانه ساخت سه پروژه سینمایی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه اخیر شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد پروانه ساخت فیلم های، "خاکستر و برف" به تهیهکنندگی فرهاد گلی و کارگردانی روح الله سهرابی ( دفاع مقدس)، "گمگشته" به تهیه کنندگی سیامک پور شریف و موسسه رسانه های تصویری و کارگردانی رامتین لوافی (اجتماعی) تولید مشترک، "جابه جا" به تهیه کنندگی علی توکل نیا و کارگردانی حسن توکل نیا (دفاع مقدس) عناوین پروژههایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.
رامتین لوافی، روح الله سهرابی و حسن توکلنیا پروانه ساخت گرفتند.
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