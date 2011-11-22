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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

پروانه ساخت سه پروژه سینمایی صادر شد

پروانه ساخت سه پروژه سینمایی صادر شد

رامتین لوافی، روح الله سهرابی و حسن توکل‌نیا پروانه ساخت گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه اخیر شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد پروانه ساخت فیلم های، "خاکستر و برف" به تهیه‌کنندگی فرهاد گلی و کارگردانی روح الله سهرابی ( دفاع مقدس)، "گمگشته" به تهیه کنندگی سیامک پور شریف و موسسه رسانه های تصویری و کارگردانی رامتین لوافی (اجتماعی)  تولید مشترک، "جابه جا" به تهیه کنندگی علی توکل نیا و کارگردانی حسن توکل نیا (دفاع مقدس) عناوین پروژه‌هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.

کد مطلب 1466491

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