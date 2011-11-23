حجت الاسلام محمدعلی اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در تشریح ویژگیهای سخنرانیها در ایام محرم به خبرنگار مهر گفت: سخنرانیها باید بر اساس اهداف و رسالت نهضت اباعبدالله الحسین(ع) باشد؛ اهدافی که خود اهل بیت امام حسین در خطبه ها و گفتگوها چه با عموم مردم و چه با افراد خاص مطرح کردند.

وی افزود: یکی از اهداف مهم حضرت سیدالشهدا بیان اسلام ناب محمدی(ص) و مقابله با ظلم و ستمگری کسانی بود که می خواستند مسیر اسلام را تغییر دهند؛ قیام امام حسین(ع) برای احقاق حق و برای از بین بردن باطل بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت تصریح کرد: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در برابر باطل ایستادگی و بر حق پای فشاری کردند و با حمایت از دین اسلام، نگذاشتند دین ملعبه افراد سودجو و قدرت طلب قرار گیرد. ما نیز باید تلاش کنیم منویات امام حسین و هدف ایشان را تبیین و محقق کنیم که این هم وظیفه سخنرانان و مداحان است.

اختری با تأکید بر پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه ای و خرافی در مجالس عزاداری ماه محرم، تأکید کرد: باید از مسائل بی پایه که ممکن است موجب اهانت به مکتب اهل بیت و وهن مذهب شیعه شود، پرهیز کنیم.

وی یادآور شد: یکی از مهمترین وظایف خطبا و مداحان این است که مسائل خرافی و بی پایه را با حقایق علمی و منطقی مکتب اسلام و اهل بیت(ع) مخلوط نکنند. بلکه اسلام را معرفی و اهداف را مشخص کرده و عظمت و بزرگی قیام امام را برای مردم معرفی کنیم چراکه نهضت امام حسین یک حرکت ریشه ای بوده است و ما باید این قیام را بشناسیم و بشناسانیم.

وی با تأکید بر لزوم بهره مندی از ظرفیتهای معنوی ماه محرم یادآور شد: بحمدالله در این 50 سال اخیر و به ویژه بعد از انقلاب از مکتب امام حسین(ع) و ظرفیتهای معنوی محرم بهره های زیادی برده ایم و مردم ایران نگرشی آگاهانه نسبت به نهضت امام حسین(ع) نگاه دارند و عظمت پیروزی انقلاب اسلامی به گفته امام خمینی(ره) در این است که این عاشورا و تاسوعا بود که توانست این انقلاب را محقق کند.



حجت الاسلام اختری با تأکید بر حضور اکثر مردم به ویژه نسل جوان در مساجد و هیئات در ماه رمضان و محرم تصریح کرد: سطح آگاهی و بصیرت مردم ایران در مقایسه با دیگر مسلمانان منطقه بسیار بالاتر است که این از مکتب مسجد، حسینیه و تکایا به دست آمده است. مردم با حضور در مساجد و حسینیه ها و نیز حضور علما و خطبا در روستاها و شهرستانها برای تبلیغ -که از پیش از انقلاب تا کنون ادامه دارد- باعث بیمه شدن حرکت ملت ایران شد.



وی افزود: مردم ما با عملکرد بهتر و پیاده کردن فرهنگ عاشورا در همه زمینه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگ ارتباطات شخصی و.... می توانند یک جامعه اسلامی را به زیبایی محقق کنند. مؤسسات فرهنگی- دینی نیز باید در سطح بین الملل تلاش کنند فرهنگ عاشورا را زنده کرده و آن اطاعت از اسلام و مکتب اهل بیت را اشاعه دهند.