به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مرادی در اولین همایش ملی جهاد اقتصادی با رویکرد بهره‌وری، بررسی اهمیت و ضرورت بهره‌وری ملی به منظور تحقق چشم‌انداز 20 ساله را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش دانست و گفت: نهادینه کردن تفکر بهره‌وری در سطوح مختلف جامعه، بررسی اسناد و برنامه‌های بالادستی کشور در حوزه بهره‌وری نظیر برنامه‌های تحول در نظام اقتصادی و اداری کشور و نیز برنامه پنجم توسعه، ایجاد پیش‌زمینه برگزاری همایش‌های بهره‌وری در حوزه‌های تخصصی مختلف از اهداف برگزاری این همایش است.

دبیر اولین همایش ملی جهاد اقتصادی افزود: در این میان نقش و سهم بهره‌وری در تولیدات و ارائه خدمت از سوی بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی تصریح کرد : بررسی رابطه بین بهره‌وری با سایر برنامه‌های بهبود نظیر نظام مشارکت، ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان، اصلاح سیستم‌ها و روش‌های انجام کار نیز بخش دیگری از اهداف این همایش است.

وی تصریح کرد: در این همایش تلاش شده تا چالش‌ها و چشم‌اندازهای بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه، بررسی تاثیرات متقابل قانونگذاران و مجریان در امر ارتقاء بهره‌وری، نقش آموزش و تربیت منابع انسانی در افزایش بهره‌وری، کارآفرینی تعاونی و بهره‌وری، فناوری اطلاعات و بهره‌وری، نانو فناوری و بهره‌وری، جایگاه بهره‌وری در صنعت ساختمان، نقش بهره‌وری در تولید و مصرف بهینه انرژی، منابع طبیعی و بهره‌وری، اجرای طرح‌های بهره‌وری براساس شاخص‌های ارزیابی مشارکتی زیست‌محیطی و ارائه گزارش بنگاهها و موسسات و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در ارتقای بهره‌وری را از محورهای اصلی این همایش برشمرد.