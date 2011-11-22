مباحث دینی متناسب با شرایط جامعه طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکر الله دانش بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و صفر افزود: چنانچه بخواهیم دین را با تنگ نظری تعریف و ارائه کنیم مشکل خواهد بود.

وی ادامه داد: نسخه های قدیمی فرهنگی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و از طرفی باید توجه داشت که جامعه ما از لحاظ فرهنگی با مشکلاتی مواجه است که باید هر چه سریعتر به فکر درمان کامل این وضعیت باشیم.

معاون فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه محرم و صفر بهترین زمان برای بازسازی اخلاق دینی در جامعه است، تصریح کرد: چنانچه بخواهیم در بحث اخلاق و فرهنگ دینی در جامعه بازسازیهایی انجام دهیم بهترین زمان ماه های محرم و صفر است زیرا عاشورا نمایشگاه بزرگی از مکتب اسلام است.

سه هزار و 800 هیئت مذهبی در فارس فعال است

حجت الاسلام دانش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برنامه ریزیهای مشخصی در راستای هیئتهای مذهبی استان انجام شده است، گفت: در شهرستانهای مختلف 23 شورای هیئت مذهبی، 21 کانون مداحان، 250 هیئت مذهبی جوانان، 24 هیئت دانش آموزی، 25 انجمن اسلامی و 85 کانون فرهنگی به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: هرکدام از هیئتهای مذهبی باید به مرکزی آموزشی تبدیل شود و از اجرای برنامه های نمایشی و ظاهر سازی خود داری کنند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از آسیبهای موجود در هیئتهای عزاداری، افزود: مجالس عزاداری نباید باعث اذیت مردم شود و مسئولان این مجالس باید از هر گونه رفتاری که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند خودداری کنند.

حجت الاسلام دانش با اشاره به اینکه باید از فناوری روز دنیا نیز در این مراسم استفاده شود، گفت: هیئتهای سنتی باید نوسازی شوند و به جای استفاده از طبل و ابزار قدیمی با استفاده از فناوریهای روز مثل پیامک، فرهنگ سازی مناسب و همگانی انجام دهند.