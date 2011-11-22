بهره برداری از باغ موزه دفاع مقدس تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مونسان در خصوص احداث کامل باغ موزه دفاع مقدس اظهار کرد: باغ موزه دفاع مقدس به طور کلی از بخشهایی از قبیل قسمت موزه، بخش باغ، آبنما و پرده نمایش آبی و مسجد خرمشهر تشکیل شده که بخش باغ و پرده نمایش آبی آن پیش از این به بهره برداری کامل رسیده است .

وی ادامه داد: مسجد خرمشهر باغ موزه دفاع مقدس نیز طی هفته های اخیر به بهره برداری رسیده و برنامه های هفته بسیج نیز قرار است در این مسجد برگزار شود.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: 98 درصد از بخش ساختمانی و 96 درصد از بخش مفهومی قسمت موزه دفاع مقدس نیز به بهره برداری رسیده و تا پایان سال این بخش هم به طور کامل به بهره برداری می رسد.

مونسان در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال باغ موزه دفاع مقدس به طور قطع به بهره برداری کامل می رسد، خاطرنشان کرد: ما در باغ موزه دفاع مقدس از یک سو نسل جدید را با فضای جبهه و جنگ و دوران دفاع مقدس آشنا می کنیم و از سوی دیگر باید با عملکردمان نشان دهیم این فرهنگ چه نتایج و دستاوردهایی به دنبال دارد.