به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی «حسن علیزاده» را به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال منصوب کرد.

در متن حکم وزیر ارشاد خطاب به علیزاده آمده است: با توجه به تعهد، توانمندی و شایستگی‌های جنابعالی و نظر به اهمیت و تاثیر رسانه‌های دیجیتال و ظرفیت‌های مختلف فضای مجازی در مقابله با جنگ نرم و جریان‌سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق با فرهنگ اسلامی و تحقق اهداف فرهنگی نظام، به موجب این حکم به عنوان «مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» منصوب می‌شوید.

حسینی در پایان این حکم نوشته است: امید است با اتکال به الطاف الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) با استفاده از تجربیات و توان همکاران، در پیشبرد اهداف و برنامه‌های آن مرکز، موفق و موید باشید.