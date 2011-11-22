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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

پس از 5 سال/

زارع‌پور از مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد رفت

زارع‌پور از مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد رفت

«عیسی زارع‌پور» که از سال 85 به عنوان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد، صبح امروز سه‌شنبه جای خود را به حسن علیزاده داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی «حسن علیزاده» را به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال منصوب کرد.

در متن حکم وزیر ارشاد خطاب به علیزاده آمده است: با توجه به تعهد، توانمندی و شایستگی‌های جنابعالی و نظر به اهمیت و تاثیر رسانه‌های دیجیتال و ظرفیت‌های مختلف فضای مجازی در مقابله با جنگ نرم و جریان‌سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق با فرهنگ اسلامی و تحقق اهداف فرهنگی نظام، به موجب این حکم به عنوان «مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» منصوب می‌شوید.

حسینی در پایان این حکم نوشته است: امید است با اتکال به الطاف الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) با استفاده از تجربیات و توان همکاران، در پیشبرد اهداف و برنامه‌های آن مرکز، موفق و موید باشید.
کد مطلب 1466511

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