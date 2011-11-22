به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی «حسن علیزاده» را به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال منصوب کرد.
در متن حکم وزیر ارشاد خطاب به علیزاده آمده است: با توجه به تعهد، توانمندی و شایستگیهای جنابعالی و نظر به اهمیت و تاثیر رسانههای دیجیتال و ظرفیتهای مختلف فضای مجازی در مقابله با جنگ نرم و جریانسازی و بسترسازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق با فرهنگ اسلامی و تحقق اهداف فرهنگی نظام، به موجب این حکم به عنوان «مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال» منصوب میشوید.
حسینی در پایان این حکم نوشته است: امید است با اتکال به الطاف الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) با استفاده از تجربیات و توان همکاران، در پیشبرد اهداف و برنامههای آن مرکز، موفق و موید باشید.
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