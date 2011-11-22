سکه تمام طرح قدیم 620 هزار تومان/ هر دلار 1334تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه در بازارهای کشور به 620 هزار تومان رسید و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 608 هزار تومان فروخته می شود، با این حال قیمت بانکی سکه طرح جدید 589 هزار و 680 تومان است.

همچنین هر نیم سکه نیز طی امروز به 295 هزار تومان رسید و قیمت بانکی آن هم 284 هزار و 960 تومان است. هر گرم طلای 18 عیار نیز 54 هزار و 90 تومان اعلام شد.

قیمت هر ربع سکه بهار آزادی طی روز جاری در بازار 150 هزار تومان و در بانک نیز 144 هزار و 40 تومان است. قیمت بازار و بانکی سکه های گرمی نیز به ترتیب 78 و 76 هزار و 440 تومان است. امروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1696 دلار اعلام شد.

بررسی وضعیت قیمتی انواع ارزهای معتبر نیز نشان می دهد که هر دلار امروز در بازار تهران 1323 تومان خریداری و 1334 تومان نیز فروخته می شود.

هر یورو نیز 1795 تومان خریداری و 1814 تومان نیز فروخته می شود. پوند انگلیس نیز طی امروز 2110 تومان خریده و 2135 تومان فروخته می شود.