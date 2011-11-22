نخستین واکنش ایران به اقدام آژانس/ نجات اسرائیل هدف کنفرانس وین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی‌اصغر سلطانیه" در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت : همایش خاورمیانه عاری از تسلیحت هسته ای بیشتر به این جهت برگزار می شود که رژیم صهیونیستی از انزوا نجات داده شود و شرکت نکردن ما در همایشی که از مدتها قبل برای آن از سوی آمانو برنامه ریزی شده است، نخستین عکس العمل به اقدامات ناشایست و تخلفات او است.

وی افزود: در این کنفرانس بحثهای بی محتوایی صورت خواهد گرفت؛ و قرار نیست تصمیم گیری در این کنفرانس صورت بگیرد.



سلطانیه تاکید کرد: رئیس کنفرانس که سفیر محترم نروژ است و ملاقاتهایی را با بنده داشته، گفته که قرار است همه صحبتها را مطرح کنند، و رئیس جلسه تنها به این اظهارات اشاره کند.



سلطانیه در عین حال گزارش اخیر مدیرکل آژانس را نقطه تاریکی در پرونده او دانست و گفت: البته ما به همراه بقیه کشورهای منطقه و کشورهای دوست و برادر عربی موضوع نگرانی از فعالیتهای هسته ای رژیم صهیونیستی را در آژانس، شورای حکام و کنفرانس عمومی به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.



نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه گفت : رژیم صهیونیستی عضو معاهده ان پی تی نیست، و تأسیسات این رژیم هیچگاه از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسی نمی شود؛ و این رژیم فعالیتهای مخفیانه در رابطه با سلاح هسته ای را ادامه می دهد؛ این امر سبب نگرانی جدی بین المللی است.



سلطانیه خاطرنشان کرد: در کنفرانسهای سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول نزدیک به سی سال گذشته، ما شاهد بحثهای جدی و قطعنامه هایی در رابطه با تخلفات رژیم صهیونیستی بوده ایم.



سلطانیه افزود: با تلاشی که شد، موضوع نگرانی درباره فعالیتهای هسته ای رژیم صهیونیستی در قطعنامه ها قرار گرفت، و به موازات آن قطعنامه ای به عنوان عاری سازی سلاح هسته ای در خاورمیانه مطرح شد، که بر اساس آن خواسته شده بود آژانس همایشی را برگزار کند که کشورهای منطقه خاورمیانه به دنبال راهکار باشد.



وی خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تا کنون از این همایش حمایت نمی کردند، در نتیجه چنین نشستی در آژانس تشکیل نشد؛ جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است، تا زمانی که رژیم صهیونیستی به ان پی تی نپیوندد، و هیچ نوع همکاری با سازمانها و مجامع بین المللی ندارد، این نشستها فایده ای نخواهد داشت و موفق نمی شود.



سلطانیه گفت: شرم آور و باعث تأسف است که کشورهای آمریکایی و اروپایی هیچ نوع فشاری را بر این رژیم تحمیل نمی کنند.

سلطانیه با بیان اینکه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان تصدی این مسئولیت، بی طرفی لازم را رعایت نکرده، تاکید کرد: آمانو هیچگاه رژیم صهیونیستی را در بیانیه های خودش مورد انتقاد قرار نداده است، بنابراین خیلی مشکل است که فردا به دعوت او در چنین همایشی که بیشتر نمایش است شرکت کنیم.



سلطانیه با اشاره به گزارش مدیرکل آژانس درباره سوریه، گفت : آمانو وقتی که در رابطه با سوریه گزارش داد، همه نکات مهم البرادعی را از گزارش خود حذف کرد؛ درصورتی که البرادعی در گزارش خود شدیدا رژیم صهیونیستی را به دلیل حمله به سوریه محکوم کرده بود، زیرا این حمله مانع راستی آزمایی آژانس شد.



وی افزود: البرادعی در گزارش خود از اینکه رژیم صهیونیستی اطلاعاتی درباره جزئیات حمله نداده بود، به ویژه درباره منبع آلودگی انتقاد کرده بود؛ ولی آمانو کاملا با طرفدرای سیاسی، و تحت فشار رژیم صهیونیستی و آمریکا در گزارش خودش این مسئله را مطرح نکرد، و همه فشارها را در گزارش خود بر سوریه گذاشت؛ در نتیجه زمینه را فراهم کرد که قطعنامه ای تنها با 17 رای، موضوع سوریه را به شورای امنیت ارجاع دهد.



سلطانیه در ارتباط با آینده همکاری های ایران با آژانس گفت : در گذشته وقتی موضوع هسته ای جمهوری اسلامی که موضوعی فنی و تخصصی است به شورای امنیت منعکس شد، به دلیل این اقدام غیرمعقول و غیرقابل توجیه، و اشتباه تاریخی چند کشور غربی، مجلس محترم شورای اسلامی ایران در تصمیمی دولت را به همکاری در چارچوب ان پی تی محدود کرد.



وی افزود: آنها باید این پیام را گرفته باشند که ما کشوری دموکراتیک هستیم و نظر مجلس و نمایندگان مردم برای ما مهم است؛ ادامه همکاری ما در چارچوب ان پی تی نشان داد که ما به تعهداتمان مطابق ان پی تی عمل کردیم و عمل خواهیم کرد.



سلطانیه خاطرنشان کرد: اکنون هم هیچ موضعی مبنی بر اینکه ما از چارچوب ان پی تی خارج شویم و یا اینکه مانع انجام بازرسی خواهیم شد وجود ندارد، و بازرسان همچنان به فعالیتهای خود در چارچوب ان پی تی ادامه خواهند داد.



سلطانیه در ادامه تاکید کرد: آژانس و به خصوص مدیر کل باید بدانند که انتظاراتی فراتر از ان پی تی نداشته باشند؛ آنها انتظار نداشته باشند که پس از صدور قطعنامه اقداماتی فراتر از تعهد هم شاهد باشند.



وی افزود: ما کماکان به تعهدات خود مطابق ان پی تی عمل می کنیم؛ و بازرسی ها مطابق معمول صورت می گیرد.



سلطانیه در ادامه با اشاره به ادعای نادرست مدیرکل آژانس در شورای حکام مبنی براینکه خودش پیشنهاد اعزام یک تیم به ایران را داده، گفت: این پیشنهاد داوطلبانه از سوی ایران بود؛ در حالی که آقای امانو در سخنرانی در شورای حکام متاسفانه این مطلب را صادقانه مطرح نکرد، او گفت من پیشنهاد کردم در حالی که این پیشنهاد از سوی ایران و داوطلبانه طی نامه ای که جناب آقای عباسی نوشته بودند مطرح شد که ایشان تیمی را به سرپرستی آقای ناکاس به ایران اعزام کند قبل نشست از شورای حکام.



وی افزود: قرار شده بود که این کار را انجام دهد ولی مخالفت کرد، همان موقعی که ما این نامه را تحویل دادیم، آمانو در واشنگتن به سر می برد و گفت که تیم را اعزام نمی کند.



نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه تاکید کرد: آمریکایی ها تلاش می کردند که با گزارش آمانو زمینه را برای قطعنامه ای شدید فراهم کنند، که با شکست روبرو شدند.



وی افزود: نخستین عامل شکست آمریکا، دعوت ما و ابتکاری بود که از سوی ما مطرح شد. جهان و جامعه بین الملل دیدند که ما اعلام آمادگی کردیم که سئولات و ابهامات را مرتفع کنیم.



سلطانیه دلیل دیگر شکست آمریکا را اشتباه بزرگ آمانو دانست و گفت : آمانو این مطالب را که محرمانه بود بین اعضا و رسانه ها منتشر کرد. در حالی که این مطالب دستی به من داده شده بود و من آن را به ایران فرستاده بودم. و قبل از اینکه به ایران برسد و بخواهیم آن را مورد بررسی قرار دهیم، آمانو این گزارش را به پنج کشور دارنده سلاح هسته ای فرستاده بود، که از سوی یکی از این کشورها در رسانه ها منتشر شد.



سلطانیه تاکید کرد: مهمترین دلیل شکست آمریکا، متن خود این پیوست بود؛ به صورتیکه همه مقامات و سفرا در آژانس و همه جهان متعجب شدند که این مطالب چیز جدیدی ندارد و همگی مطالب تکراری گذشته است.



وی افزود: این عوامل و اشتباهات آمانو باعث شد که آمریکایی ها قدرت مانور نداشته باشند و تنها گزارش و یا قطعنامه بسیار ملایمی تهیه کردند که ایران به همکاری با آژانس ادامه دهد.



سلطانیه در ادامه خاطرنشان کرد: درطول 8 سال گذشته هیچ مدرکی که اصالت داشته باشد به ما تحویل داده نشده است؛ چگونه از ایران انتظار دارند از خود دفاع کند در حالی که هیچ مدرکی ارایه نشده است.



وی تاکید کرد: همه مطالب و نامه های ساختگی که به صورت اسلاید نشان دادند، مهر طبقه بندی و یا محرمانه ندارد. چگونه می توان یک کشور را بر اساس این مطالب ساختگی محکوم کرد.



سلطانیه اظهار داشت : این امر نشان می دهد که سی آی ای با عجله کاری غیر حرفه ای انجام داده است، و خواسته است صرفا علیه ایران فضا سازی کند.



سلطانیه افزود: اگرچه افشای این مطالب برخلاف اصل حفاظت اطلاعات محرمانه بوده، ولی از این بابت خشنود هستیم که جهان متوجه شد، آنچه که منتشر شده کاملا بی اساس است.



به گزارش مهر، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، با اشاره به حمایت قاطع اعضای جنبش عدم تعهد از ایران در نشست شورای حکام گفت : 100 کشور عدم تعهد در پاراگرافی بسیار شدید از مدیرکل انتقاد کردند، پس مشکل ما عملکرد مدیرکل است که غیرحرفه ای بوده و بی طرفانه برخورد نکرده و گزارش متوازن نیست.



وی افزود: اعضای جنبش عدم تعهد بدون استثنا و بدون وقفه در همه جلسات در بیانیه های خود از ایران حمایت کرده اند.

آژانس یک شرکت خصوصی نیست.



سلطانیه اظهار داشت : ما مدیرکل آژانس را مجبور خواهیم کرد که به وظایف خود درست عمل کند؛ اگر این اشتباهات را جبران کند ما با دبیرخانه کار خود را انجام می دهیم.



سلطانیه تاکید کرد: مدیرکل آژانس تصور نکند که آژانس یک شرکت یا سازمان خصوصی است و هرکاری که می خواهد انجام دهد.



سلطانیه گفت : اعتراض شدید عدم تعهد حامل این پیام به مدیرکل آژانس است که باید رفتار خود را تصحیح کند، و در چارچوب وظیفه و قوانینی که به او مشخصا دیکته شده، موظف است بی طرفانه عمل کند.



سلطانیه خاطرنشان کرد: بنابراین موضوع ما با آژانس نیست، بلکه با شخص آمانو است؛ درعین حال اگر او رفتار خود را درست کند و مطابق وظایفش بی طرفانه و حرفه ای عمل کند، ما همچنان وظایف خود را انجام دادیم و رابطه همکاری را ادامه خواهیم داد.



سلطانیه تاکید کرد: در رابطه با اینکه آیا وی و یا مسئولان دیگر ازآژانس به ایران سفر می کنند یا نه، یاد آوری می کنم که آقای عباسی و وزیر امورخارجه در سفر به وین از او دعوت کرده بودند؛ و او باید قدردان این برخوردهای بسیار مثبت و سازنده ایران باشد