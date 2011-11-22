انتقال مجروحان با موتورسیکلت / خسارت 20 میلیون پوندی ناشی از اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، تظاهرات کنندگان مصری حاضر در میدان التحریر برای تسهیل و تسریع در انتقال زخمی ها به ویژه زخمی های بدحال به بیمارستانها و مراکز درمانی از موتور سیکلت ها استفاده می کنند.

العربیه نیز در خبری فوری اعلام کرد که درگیری ها در میدان التحریر قاهره آغاز شده است. در درگیریهای چند روز گذشته معترضان و نیروهای شورای نظامی مصر بیش از 30 نفر کشته شده اند.

شمار موتور سیکلت هایی که برای انتقال مجروحان به کار گرفته شده است بالغ بر بیش از 100 دستگاه بوده است.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی مصر در خیابان "محمد محمود" برای متفرق کردن معترضان از گازهای اشک آور استفاده می کنند این امر سبب شده است تظاهرات کنندگان برای ورود به میدان التحریر مسیر دیگری را جایگزین کنند.

"سیف الاسلام عبدالباری" معاون استاندار قاهره اعلام کرد که میزان خسارت ناشی از اعتراضات اخیر میدان التحریر قاهره بالغ بر 20 میلیون پوند(جنیه) بوده است.

به گفته وی، خیابانهای محمد محمود و "قصر العینی" بیشترین خسارت را در جریان تظاهرات مردمی دیده اند. عبدالباری با بیان اینکه مخالف برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز نیست، اما این امر مشروط بر آن است که منجر به تخریب نشود، گفت : این خسارتها شامل به آتش کشیدن خودروهای وزارت کشور، آسیب به تیرهای چراغ برق و پیاده رو ها و شکستن شیشه مراکز و موسسات است.