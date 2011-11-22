شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان تاکسی باید روان تر شود

منصور مفتاحی در گفتگو با مهر بیان کرد: در حال حاضر در شهر شیراز 12هزار تاکسی فعالیت دارند که با پلاک (ت) و پلاکهای عمومی در تردد هستند و همچنین در شیراز 137 شرکت حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری داریم که عملکردی مانند تاکسیهای تلفنی دارند که 13 مورد از آنها برای سرویس دهی مدارس انتخاب شده اند.

مدیر عامل تاکسیرانی شیراز با اشاره به مشارکت گسترده بانوان در امر تاکسیرانی گفت: در سال تحصیلی جدید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) به برخی بانوان 250 دستگاه خودروی پژو 405 واگذار شد که در صدد هستیم در راستای خودکفایی بانوان آنها را به 600 دستگاه ارتقا بدهیم و همچنین با توجه به استقبال عمومی مردم تلاش می کنیم از بانوان در ارائه خدمات تاکسی تلفنی برای بانوان و خانواده ها نیز بهره بگیریم.

مفتاحی بیان کرد: خطوط ویژه در شهرها برای روان سازی ترافیک و جابه جایی مطلوب مسافران طراحی می شوند و در حال حاضر در شیراز خطوط ویژه بلوار غدیر به ملاصدرا، چهار راه پیروزی به میدان شهدا، دروازه کازرون به زند و شاهزاده قاسم به شاهچراغ(ع) وجود دارند که برای کاهش بار ترافیکی و آلودگی هوا لازم است خطوط ویژه را امتداد بدهیم.

وی در خصوص تقویت شبکه تاکسی بی سیم در تاکسیرانی شیراز اظهار کرد: در حال حاضر شبکه تاکسی بی سیم یا 133 با تعداد 200 دستگاه خودرو فعال است که در صدد هستیم با مشارکت بخش خصوصی تاکسی بی سیم را به پنج شبکه ارتقا دهیم تا شاهد تسریع عملکرد تاکسی 133 در شیراز باشیم.

مدیر عامل تاکسیرانی شیراز با تاکید بر لزوم همکاری مردم در نظارت بر عملکرد تاکسیهای شهری گفت: مردم به عنوان بازوی توانمند نظارت بر عمکرد تاکسیها در شهر وظیفه دارند که هر کجا تخلفی را مشاهده می کنند به مسئولان اطلاع بدهند.

مفتاحی ادامه داد: در تاکسیرانی شیراز در کمتر از 24 ساعت به شکایات مردم رسیدگی میشود و مردم می توانند انتقادات و شکایات خود را از طریق تلفن 7311020و شماره پیامک 3000781033به طور شبانه روزی در اختیار مسئولان قرار بدهند تا به شکایات آنها رسیدگی شود.