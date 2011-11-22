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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

طی شبانه روز گذشته/

بیشترین بارندگی بوشهر مربوط به مرکز استان بوده است

بیشترین بارندگی بوشهر مربوط به مرکز استان بوده است

بوشهر- خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد هواشناسی استان بوشهر گفت: طی شبانه روز گذشته بیشترین بارندگیهای استان بوشهر مربوط به مرکز این استان با 28 میلیمتر باران بوده است.

زهرا راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه بارش نعمت الهی در استان، اظهارداشت: بعداز بوشهر بیشترین بارندگی مربوط به اهرم با 26 میلیمتر، بندر ریگ با 22 میلیمتر و برازجان با 19.4 دهم میلیمتر بوده است.

وی اظهارداشت: بارشها که بامداد دیروز آغاز شد، دیشب و بامداد امروز شدت یافت موجب خوشحالی کشاورزانی که منتظر باران بودند شد، البته بارندگی، آبگرفتگی خیابانها و کندی رفت و آمدها را به دنبال داشت.

کارشناس ارشد هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: پیش بینی می شود جمی ها، دیریها و کنگانیها نیز امروز و فردا شاهد بارش رحمت الهی خواهند بود.

راستگو گفت: بارشها تا پیش از ظهر فردا ادامه دارد و پس از خروج این سامانه از جنوب استان دمای هوا کاهش محسوسی پیدا می کند.

وی اضافه کرد: وزش جریانهای شمال غربی با سرعت زیاد موجب مواج شدن خلیج فارس به ویژه در قسمت مرکزی آن شده است.

کد مطلب 1466520

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