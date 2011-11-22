بیشترین بارندگی بوشهر مربوط به مرکز استان بوده است

زهرا راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه بارش نعمت الهی در استان، اظهارداشت: بعداز بوشهر بیشترین بارندگی مربوط به اهرم با 26 میلیمتر، بندر ریگ با 22 میلیمتر و برازجان با 19.4 دهم میلیمتر بوده است.

وی اظهارداشت: بارشها که بامداد دیروز آغاز شد، دیشب و بامداد امروز شدت یافت موجب خوشحالی کشاورزانی که منتظر باران بودند شد، البته بارندگی، آبگرفتگی خیابانها و کندی رفت و آمدها را به دنبال داشت .

کارشناس ارشد هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: پیش بینی می شود جمی ها، دیریها و کنگانیها نیز امروز و فردا شاهد بارش رحمت الهی خواهند بود .

راستگو گفت: بارشها تا پیش از ظهر فردا ادامه دارد و پس از خروج این سامانه از جنوب استان دمای هوا کاهش محسوسی پیدا می کند .