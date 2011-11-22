به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد ظهر امروز سه شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با بیان اینکه مهمترین موضوع عالم انسان بوده که لحظه به لحظه عمر او دارای اهمیت است، خاطر نشان کرد: پاسخ درست به این سوال که انسان به چه منظور آفریده شده است، بسیاری از معیارها را عوض کرده و نوع نگاه به گروه های مختلف اجتماعی را تغییر می دهد که به واسطه آن راه برای برنامه ریزی های فردی و اجتماعی باز خواهد شد.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه خداوند همه عالم را برای انسان و انسان را در بالاترین ظرفیت ممکن خلق کرده و استعدادهای بی نهایت خدایی شدن را در درون او قرار داد تا جلوه صفات خدا در زمین باشد، گفت: ماموریت اصلی انسان رشد، تعالی و بالا کشیدن خود تا رسیدن به جایگاه خلیفه اللهی است. انسان برای ابدیت آفریده شده و در این زندگی ابدی باید دائماً در مسیر الهی حرکت کند.



وی با بیان اینکه خداوند تمام اسماء و صفات الهی را در فطرت همه انسانها قرار داد و ظرفیت شکوفا شدن آنها را به انسان عنایت کرد، اظهار داشت: خداوند از انسان خواسته تا حیات طیبه و زندگی سعادتمند را در جهان ایجاد کند تا استعدادهای فطری همه انسانها در فضای آرام و عادلانه امکان شکوفایی داشته باشند.



رئیس جمهور تصریح کرد: رسیدن به خدا از مسیر تلاش برای ساختن جامعه و تلاش در جهت کمال، پیشرفت و سعادت جامعه امکان پذیر خواهد بود.



احمدی نژاد با بیان اینکه عمر دنیایی و فرصت زندگی در دنیا بزرگترین فرصت انسان برای رسیدن به کمال و تعالی و بالاترین هدیه خداوند به انسان است، خاطر نشان کرد: انسان در این دنیا هیچگاه از کار نمی افتد و از نظر سیر کمال انسانی هیچ تفاوتی میان جوانان و کهنسالان وجود ندارد؛ بلکه وقتی سن انسان افزایش می یابد فرصت های او برای کمال، رشد و رسیدن به سعادت نیز بیشتر خواهد شد، چرا که سنین بالا در واقع دوره ثمردهی و استفاده از زندگی با راندمان بالا است و از این نگاه هیچ مقطعی به عنوان مقطع رها شدن انسان به معنای اینکه دیگر کاری برای انجام دادن وجود ندارد نخواهد بود.



وی با انتقاد از این نگاه که با پایان یافتن قرارداد کاری افراد آنها دیگر کاری برای انجام ندارند و عنوان "بازنشسته" را به این افراد می دهند، از تغییر این عنوان به عنوانی دیگر استقبال کرد و گفت: تلاش انسان برای کمال و ارائه خدمت به جامعه پایان ناپذیر است چرا که بیشترین شرف انسان اندیشه اوست و یک فکر می تواند معادلات جهانی را تغییر دهد که با این نگاه خستگی و خارج از رده شدن برای انسان معنا ندارد و این تفکر متعلق به آن نگاهی است که تنها بهره اقتصادی از انسان و انسانیت او را ارزیابی می کند.



احمدی نژاد افزود: در نگاه و فرهنگ اسلامی ما هر کس کمالات بیشتری دارد دارای ارزش بیشتری خواهد بود.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مسئولان سازمان بازنشستگی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تا آنجا که می توانند دغدغه بازنشستگان را در تمامی زمینه ها کاهش دهند، تصریح کرد: دغدغه اصلی انسانها زمانی برطرف می شود که عدالت در جهان حاکم شود چرا که اگر ثروت های جهان عادلانه تقسیم شود نه تنها فقیری در دنیا باقی نخواهد ماند بلکه همه انسانها با رفاه بالا زندگی خواهند کرد.



وی با بیان اینکه در حوزه سلامت درمان باید تلاش شود پوشش درمانی برای تمامی بازنشستگان کامل شود تصریح کرد: مسوولان تلاش کنند تا پاداش ها و مطالبات بازنشستگان که باید به آنها داده می شده تا پایان سال تسویه شوند.



رئیس جمهور با بیان اینکه خداوند سنت هایی را در جهان قرار داده که به واسطه آن هر کس نتیجه عمل خود را در دنیا به طور عادلانه می بیند به لزوم احترام جوانان و نوجوانان و میان سالان به کهنسالان اشاره کرد و گفت: اگر جوانان، نوجوانان و میانسالان قدر بزرگترها را بدانند، قطعا زندگی سعادتمندی خواهند داشت چرا که احترام به بزرگتر به خصوص احترام به پدر و مادر از نکاتی است که در فرهنگ و مکتب ما به آن تاکید شده است.



احمدی نژاد خاطر نشان کرد: خداوند راه رسیدن به خود را از مسیر رفتارهای انسانی تعیین کرده است و ما نباید اجازه دهیم جنجال ها و شلوغ کاری هایی که عده ای در دنیا انجام می دهند روابط عاطفی ما را تحت الشعاع قرار دهند.



رئیس جمهور با بیان اینکه همچنان ماموریت اصلی گسترش مهر، محبت و عشق در جامعه به عهده بزرگترها و کهنسالان جامعه است چرا که دل آنان کانون مهر و محبت است و باید آن را در جامعه جاری کنند، تصریح کرد: ثمره محبت در جامعه به سعادت رسیدن افراد جامعه است و میانسالان، کهنسالان باید با اراده و محکم در زندگی اجتماعی خود تلاش داشته باشند.



وی با بیان اینکه عشق، محبت و مهربانی انسان را حفظ کرده و موجب تحرک او در مسیر کمال می شود و جامعه و کشور را حفظ می کند خاطر نشان کرد: مشکلات جامعه بشری ناشی از کمبود مهر و محبت در بین افراد جامعه است چرا که اگر در جامعه ای محبت سرشار شود دیگر هیچ مشکلی در آن به وجود نخواهد آمد.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه افراد جامعه در هر سن و سالی می توانند کارهای مفید انجام دهند که مختص به فعالیت های اقتصادی نباشد، گفت: ترویج مهرورزی و خودباوری و القای امید، اراده و روحیه به جامعه، کمک به جوانان برای حضور در عرصه های اجتماعی، اندیشیدن ، تأمل کردن و به نگارش درآوردن تجربیات از جمله کارهایی است که میانسالان و کهنسالان جامعه می توانند به عنوان سرمایه های عظیمی که در اختیار دارند در اختیار نسل جوان و جامعه قرار دهند.