ضربه ای دیگر بر پیکر اوباما/ رئیس جمهور بدهکار به دنبال "پول توجیبی"

عصر دیروز دوشنبه کمیته ویژه ‌ای که متشکل از سران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا بودند و بنا داشتند به راه حلی برای برون رفت آمریکا از معضلات اقتصادی این کشور برسند، اعلام کردند که برای جبران کسری بودجه یک تریلیون و 200 میلیارد دلاری آمریکا در 10 سال آینده به نتیجه ‌ای نرسیدند.

این کمیته، دوازده عضو داشت که شش نفر از حزب جمهوریخواه و شش نفر دیگرشان از دموکراتها بودند. آنها بعد از پایان کار بازار بورس نیویورک این خبر را اعلام کردند تا بی نتیجه بودن نشست تاثیری در شاخص سهام شرکتها نداشته باشد.

به این ترتیب از سال ۲۰۱۳ به مدت ۱۰ سال یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار از هزینه ‌های دولت آمریکا به طور خودکار کاسته خواهد شد و این در حالی است که بدهی ملی آمریکا هم ‌اکنون به ۱۵ تریلیون دلار رسیده است.

علاوه بر آن "جنبش تسخیر" که در اعتراض به نابرابری های اقتصادی و نظام سرمایه داری آمریکا شکل گرفته نیز خود گویای مشکلات اقتصادی موجود در این کشور است.

صحنه ای از تظاهرات مردم آمریکا

این کمیته کنگره آمریکا در بیانیه‌ ای اعلام کرده که با تلاشهایی که اعضای هر دو حزب انجام داده‌اند، نتوانستند راهی میانه برای حل این بحران پیدا کنند.

دولت "باراک اوباما" به دلیل بحران اقتصادی در آستانه سقوط قرار گرفته و باید برنامه های طولانی مدت اقتصادی برای رهایی از این بحران به کار گرفته شود . لورنس سامرز همانطور که اشاره شد آمریکا از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد و بحران بیکاری نیز در این کشور در حال افزایش است به طوریکه نرخ بیکاری در این کشور هم اکنون 9.1 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2012 همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزایش یابد. همانطور که اشاره شد آمریکا از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد و بحران بیکاری نیز در این کشور در حال افزایش است به طوریکه نرخ بیکاری در این کشور هم اکنون 9.1 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2012 همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزایش یابد.

بر همین اساس وضعیت اقتصادی آمریکا برای دولتمردان این کشور بسیار نگران کننده است به طوریکه چندی قبل "لورنس سامرز" وزیر اسبق خزانه داری آمریکا، در یادداشتی برای هفته نامه نیوزویک نوشت : دولت "باراک اوباما" به دلیل بحران اقتصادی در آستانه سقوط قرار گرفته و باید برنامه های طولانی مدت اقتصادی برای رهایی از این بحران به کار گرفته شود.

سامرز که در دوران "بیل کلینتون" به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کرده است، گفت : دولت اوباما اقدامات قابل توجهی را در زمینه اقتصادی انجام نداده است و هم اکنون میلیون ها نفر بیکار بوده و دهها میلیون نفر با حقوق کم زندگی خود را می گذرانند. وی در ادامه با اشاره به سخنرانی اوباما در کنگره درباره اشتغال زایی اظهار داشت : اوباما همچون دیگر افراد جامعه از انباردار گرفته تا اقتصاددان کاملا می دانست تا زمانی که تقاضا برای محصولات بیشتر باشد، موسسات اقتصادی نیروی کار استخدام می کنند، در غیر این صورت آمار بیکاری همچنان رو به افزایش خواهد بود.

هیئت رفع اختلاف





کمیته کنگره آمریکا پس از آن شکل گرفت که باراک اوباما و جمهوریخواهان پس از هفته‌ ها کشمکش، در ماه آگوست بالاخره بر سر افزایش سقف استقراض برای مقابله با کسری بودجه به توافق رسیدند، اما کشمکش آنها باعث سقوط شدید ارزش بازار سهام شد.

بر اساس مصوبه ماه آگوست کنگره آمریکا، سقف بدهی های عمومی این کشور که 14 تریلیون و 300 میلیارد دلار بود، دو تریلیون و400 میلیارد دلار دیگر افزایش یافت.

صحنه ای از تظاهرات مردم آمریکا در قالب "جنبش تسخیر" که در اعتراض به وضعیت اقتصادی شکل گرفته است

در آن زمان اگر کنگره با افزایش سطح بدهی های دولت آمریکا موافقت نمی کرد، کاخ سفید دیگر پولی برای پرداخت حقوق کارکنان نداشت و به عبات دیگر دولت آمریکا ورشکست می شد.

دولت آمریکا در مقابل، متعهد شد هزینه‌ های خود را کاهش دهد. بر این اساس، وظیفه کمیته کنگره آمریکا ارائه طرحی برای کاهش کسری بودجه آمریکا به میزان یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در طی 10 سال است.

راه حل جمهوریخواهان کاستن از بعضی از بودجه‌ های عمرانی، هزینه‌ های حمایتی و بیمه‌ های درمانی افراد مسن بود. دموکراتها در مقابل، در پی افزایش مالیات ثروتمندان بودند. هر دو حزب از لحاظ عقیدتی و سیاسی با راه حل مورد پیشنهاد طرف مقابل مشکل اساسی دارد.

سناتور دموکرات "پتی موری" که ریاست مشترک این کمیته را برعهده دارد، می گوید در دوران سخت کنونی جمهوریخواهان باید قبول کنند که ثروتمندان باید سهم بیشتری در پرداخت مالیات بپردازند. اما اعضای جمهوریخواه این هیئت ویژه در این امیدواری با خانم موری هم عقیده نیستند.

به گفته "جب هنسرلینگ" از سناتورهای جمهوریخواه، تا زمانی که دموکراتها بر کاهش مشکلات مالی دولت از طریق افزایش مالیاتها تاکید دارند، مشکلات ادامه خواهد داشت.