بازیگران تئاتری که سینما را مبهوت خود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی به چهره‌های شناخته شده بازیگری سینما نگاه می‌کنیم با بازیگران متعددی از نسل‌های مختلف رو به رو می‌شویم که در سینمای ایران جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. بازیگرانی که هر کدام با نقش‌ آفرینی‌های قابل توجهی که از خود ارائه دادند در اذهان منتقدان، کارشناسان و مخاطبان سینما ماندگار شدند.



وقتی صحبت از فیلم‌های سینمایی تأثیرگذار و ماندگار سینمای ایران به میان می‌آید، نام بازیگران برجسته‌ای که در این فیلم‌ها به ایفای نقش پرداختند نیز در ذهن متبادر می‌شود. فیلم‌هایی چون "گاو"، "کمال‌ الملک"، "مادر"، "اجاره‌‌نشین‌ها" و مجموعه‌هایی چون "هزاردستان" و "سربداران".



با شنیدن‌ نام این فیلم‌ها و مجموعه‌ها نمی‌توان بازی درخشان بازیگرانی چون عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، جمشید مشایخی، داود رشیدی و محمدعلی کشاورز نادیده گرفت. بازیگرانی که وقتی به کارنامه کاری آنها نگاه می‌شود، سابقه حضور در عرصه تئاتر و نقش آفرینی بر صحنه‌های نمایشی خودنمایی می‌کند.



بازیگرانی که توانستند با تجربه‌ای که در عرصه تئاتر و بازیگری در این عرصه کسب کردند، سینمای ایران را تحت تأثیر خود قرار دهند. از سوی دیگر وقتی به نسل‌های بعد از این بازیگران با سابقه و برجسته نگاه می‌کنیم با اسامی هنرمندانی چون زنده‌یاد خسرو شکیبایی، زنده‌یاد هادی اسلامی، مهدی هاشمی، اکبر عبدی، رضا کیانیان، پرویز پرستویی، امین تارخ، رضا رویگری، آتیلا پسیانی و مسعود رایگان رو به رو می‌شویم که بازی‌های ماندگاری را از خود به جا گذاشتند. این بازیگران نیز از بازیگران تئاتر هستند که سینمای ایران را با حضور خود تحت تأثیر قرار دادند.



پارسا پیروزفر و حامد بهداد نیز بازیگران جوان و تأثیرگذار سینمای ایران هستند که تجربیات بسیاری را در تئاتر کسب کرده و حضور خود را در سینمای ایران ماندگار کردند. البته هستند بازیگران دیگری هم که در سینمای ایران فعالیت می‌کنند که کار خود را از صحنه‌های تئاتری آغاز کردند.



از سوی دیگر در میان بازیگران زن تأثیرگذار سینمای ایران نیز هیچگاه نمی‌توان نام زنده‌یاد جمیله شیخی، زنده‌یاد مهین شهابی، فخری خوروش، ثریا قاسمی، گلاب آدینه، گوهر خیراندیش، رویا تیموریان، هما روستا را از یاد برد و بازی‌های درخشان آنها را نادیده گرفت. بازیگرانی که تجربه حضور در تئاتر را پیش از حضور در سینما در کارنامه کاری خود داشتند.



با نگاهی به نام و اسامی این بازیگران و دیگر بازیگرانی که حضورشان همواره مؤثر و قابل توجه بوده می‌توان این مهم را درک کرد که حضور در عرصه تئاتر و صحنه‌های نمایشی تأثیر بسزایی در زندگی هنری این بازیگران شناخته شده داشته است. بازیگرانی که سال‌ها خاک صحنه خوردند و زیر نظر اساتید و بزرگانی چون آربی آوانسیان، شاهین سرکیسیان، عباس جوانمرد، حمید سمندریان، بهرام بیضایی و علی رفیعی بازی و بازیگری را آموختند.



محمدعلی کشاورز یکی از بازیگران برجسته ایران معتقد است هنرپیشه‌ای می‌تواند در سینما بدرخشد که حتما تجربه حضور در عرصه تئاتر را داشته باشد. وی در گفتگویی با خبرنگار مهر تصریح کرد: اگر هنرپیشه تجربه بازی در تئاتر را نداشته باشد، معیار حضورش در سینما چشم و بینی زیبا و صورتی جراحی شده می‌شود که نمی‌تواند بازی قابل قبولی از خود ارائه دهد.



وی یادآور شد: چرا بعد از این همه سال زنده‌یاد فردین را به عنوان بازیگری نجیب، با اخلاق و با احترام می‌شناسیم، چون وی در حضور زنده‌یاد اسکویی تئاتر کار می‌کرد که این روزها کمتر کسی از موضوع اطلاع دارد.



بازیگر فیلم‌های به یادماندنی "مادر"، "کمال الملک" و مجموعه‌های‌ "هزار دستان" و "گرگ‌ها" معتقد است وقتی هنرپیشه‌هایی که در تئاتر حضور نداشتند و تنها به خاطر چهره‌شان در فیلم‌ها حضور پیدا می‌کنند باعث تولید فیلم‌هایی می‌شوند که خریداری ندارند زیرا این هنرپیشه‌ها به درستی با بازیگری و فرهنگ ایرانی آشنا نیستند.



کشاورز تأکید کرد: هنرپیشه‌های ما باید برای ماندگاری تئاتر کار کنند. متأسفانه به تئاتر کمترین توجهی نمی‌شود. اکثر تهیه کنندگان سینما هم بوئی از هنر نبرده‌اند و تنها پول دارند. به همین خاطر است که هر کسی را که چهره‌ی قابل توجه دارد، انتخاب می‌کنند. در حالیکه که باید به جوانانی که تئاتر،‌ بیان، ریتم و فرهنگ کشور را می‌شناسند بها داد.



این هنرمند با سابقه و تأثیرگذار وجود برخی از آموزشگاه‌های بازیگری را معضلی برای بازیگری دانست و گفت: برخی این کلاس‌ها تنها از علاقمندان پول می‌گیرند و چیزی به آنها‌ یاد نمی‌دهند و این علاقمندان مجبورند برای بازی در فیلم‌ها پول پرداخت کنند بدون اینکه از بازیگری و تئاتر چیزی بدانند. باید فکری برای این موضوع شود.

بازیگر سال ورود به تئاتر سال ورود به سینما برخی آثار شاخص تئاتر برخی آثار شاخص سینما عزت‌الله انتظامی 1320 1348 التیماتوم، کرگدن، چوب به دست‌های ورزیل، بنگاه تئاترال گاو، اجاره‌ نشین‌ها، کمال‌الملک، شیرسنگی علی نصیریان 1331 1348 بلبل سرگشته، بنگاه تئاترال، افعی طلایی گاو، آقای هالو، ناخدا خورشید، بوی پیراهن یوسف جمشید مشایخی 1336 1344 شب روی سنگفرش خیس، چوب به دست‌های ورزیل گاو، قیصر، کمال‌الملک محمدعلی کشاورز 1339 1343 لبخند با شکوه آقای گیل، بازی استریندبرگ، شنل شب قوزی، کمال‌الملک، دلشدگان داود رشیدی 1343 1350 ماشین نویس‌ها، در انتظار گودو فرار از تله، کمال‌الملک خسرو شکیبایی 1342 1361 سنگ و سرنا، شب بیست و یکم، شاهزاده و گدا هامون،‌ کیمیا، اتوبوس شب رضا کیانیان 1345 1368 ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی، بازی استریندبرگ آژانس شیشه‌ای، روبان قرمز پرویز پرستویی دهه‌ی 50 1362 ماجرای یک محل، عشق‌آباد، فنز آژانس شیشه‌ای، روبان قرمز،‌ لیلی با من است مهدی هاشمی 1348 1358 آثار نمایشی گروه تئاتر پیاده، کارنامه بندار بیدخش زنده‌باد، زرد قناری، همسر آتیلا پسیانی 1347 1362 تبار خون، قهوه قجری، گنگ خوابدیده کشتی آنجلیکا، مسافران،‌آب و آتش

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فریبرز دارایی