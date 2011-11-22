تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر شیخ آزادی در این رابطه اظهار داشت: علیرغم گستردگی بسیار وسیع حیطه وظایف و مسئولیتهای دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سایر دستگاههای اجرایی استان این دانشگاه با تلاش مضاعف و بی وقفه آحاد کارکنان خود در رده های مختلف از هیئت علمی گرفته تا بهورزهای مستقر در روستاهای دور افتاده، برای دومین سال پیاپی موفق شد در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان لرستان در جمع سه دستگاه برتر استان قرار گیرد.

وی بیان داشت: این موفقیت بزرگ نشان دهنده اهتمام و اعتقاد همکاران و مجموعه کارکنان پرتلاش دانشگاه علوم پزشکی در انجام خدمات بهداشتی درمانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ضمن تبریک این موفقیت به کارکنان این دانشگاه عنوان کرد: تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی، رویکرد کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دستور کار جدی این دانشگاه قرار گرفته و در این زمینه توفیقات خوب و کم نظیری هم به دست آمده است.

شیخ آزادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مطالبات پرسنلی و کارانه پزشکان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روز پرداخت می شود گفت: به طور قطع افزایش انگیزه کارکنان و پزشکان در ارتقاء خدمات بهداشتی - درمانی به مردم استان تاثیر به سزایی خواهد داشت و در آینده خدمات شایسته تری به مردم ارائه خواهد شد.

وی یادآور شد: پذیرش دستیار تخصصی در رشته بیماریهای داخلی برای اولین بار امسال در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده و امیدواریم که در سالهای آینده با راه اندازی سایر رشته ها شاهد گسترش حوزه تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه باشیم.