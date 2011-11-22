طرح تفکیک زباله از مبدا در کرمان اجرا می شود

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از مهمترین طرحهایی که باید در استان کرمان اجرا شود طرح تفکیک زباله از مبدا است که مهمترین بحث در این خصوص فرهنگ سازی است.

وی تصریح کرد: در راستای این امر طرح آموزش تفکیک زباله از مبدا در کرمان در حال انجام است و ماموران با مراجعه به درب منازل به صورت حضوری آموزشهای لازم را به افرادی که به صورت داوطلبانه در طرح شرکت می کنند ارائه می دهند.

وی همچنین از ارائه کد اختصاصی به مازل خبر داد و از مردم خواست در صورت تاخیر در جمع اوری زباله ها با تماس با شهرداری کد مخصوص منزل خود را اعلام کنند.

این آموزشها به مدت 250 ساعت به مردم ارائه شد و بیش از هزار پاکت زباله مخصوص بین مردم توزیع و هزار بروشور نیز در همین راستا بین مردم توزیع شده است.

وی گفت: این طرح هم اکنون به صورت نمونه در برخی مناطق شهر کرمان در حال انجام است و به زودی در همه مناطق شهر برگزار خواهد شد.

