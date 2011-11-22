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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۵

سوخته سرایی:

گلستان به چهار کانون جدید دانش و صنعت نیاز دارد

گلستان به چهار کانون جدید دانش و صنعت نیاز دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی وتوسعه منلبع انسانی استانداری گلستان گفت: تشکیل کانون های هماهنگی دانش و صنعت در زمینه های خشکسالی وسیل، ماهیان خاویاری و توتون از جمله کانون های مورد نیاز استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی ظهر سه شنبه در همایش نقشه راه توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور افزود: راه اندازیهای دانشگاه های تخصصی در چند سال اخیر توانمندی زیادی در استان بوجود آورده است و ارتقای سطح علمی  استان این اجازه را می دهد که ساختار های علمی تحقیقاتی بیشتر از گذشته در گلستان بوجود آید.

وی اظهار داشت: پار ک علمی وفناوری، تجاری سازی وشرکت های دانش بنیان در استان مورد تقاضای ما است.

وی عنوان کرد: گلستان هم اکنون در سه بخش صنایع چوب و کاغذ، پنبه و گیاهان لیفی و دانه های روغنی دارای کانون های هماهنگی است  وعلیرغم محدود شدن توسعه کانون ها گلستان زمینه توسعه کانون ها را دارد.

سوخته سرایی اظهار داشت: بهره گیری از فناوریهای نوین و رقابت در عرصه بازرگانی جهانی از موضوعاتی است که امروزه با آن مواجه هستیم.

وی بیان داشت: استفاده از مدیریت نوین در استفاده مطلوب از جنگل که نعمت خدادی است نیز با توجه با توجه به تخریب وعدم بهره برداری مناسب از این نعمت ضروری است.
کد مطلب 1466543

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