گلستان به چهار کانون جدید دانش و صنعت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی ظهر سه شنبه در همایش نقشه راه توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور افزود: راه اندازیهای دانشگاه های تخصصی در چند سال اخیر توانمندی زیادی در استان بوجود آورده است و ارتقای سطح علمی استان این اجازه را می دهد که ساختار های علمی تحقیقاتی بیشتر از گذشته در گلستان بوجود آید.

وی اظهار داشت: پار ک علمی وفناوری، تجاری سازی وشرکت های دانش بنیان در استان مورد تقاضای ما است.

وی عنوان کرد: گلستان هم اکنون در سه بخش صنایع چوب و کاغذ، پنبه و گیاهان لیفی و دانه های روغنی دارای کانون های هماهنگی است وعلیرغم محدود شدن توسعه کانون ها گلستان زمینه توسعه کانون ها را دارد.

سوخته سرایی اظهار داشت: بهره گیری از فناوریهای نوین و رقابت در عرصه بازرگانی جهانی از موضوعاتی است که امروزه با آن مواجه هستیم.

وی بیان داشت: استفاده از مدیریت نوین در استفاده مطلوب از جنگل که نعمت خدادی است نیز با توجه با توجه به تخریب وعدم بهره برداری مناسب از این نعمت ضروری است.