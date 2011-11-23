عاملی: پیامک ناخواسته نباید تکرار شود/ ارسال تیتر به تنهایی کافی نیست

دکتر سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتقال پیامک خبری در فضای گوشیهای همراه باید بر اساس اختیار مخاطبان باشد، گفت: همانطور که در فرهنگ ارتباطات مجازی سنتی وجود دارد که در آن ضمن ارسال و دریافت نامههای الکترونیکی ناخواسته به دریافت کننده این فرصت داده شده است تا در صورت عدم تمایل آن را پاک کند و نخواند در پیامک هم باید امکان اعلام انصراف از دریافتکردن پیام را به مخاطب بدهیم. یعنی اگر قرار است مطلب ناخواستهای برای مخاطب ارسال شده باشد تنها برای یک بار باید به صورت ناخواسته ارسال شود و در مراتب بعدی باید شکل و سیاق و ساختاری اختیاری برای مخاطب در دریافت آن در نظر گرفت.
وی ادامه داد: شیوه ارسال پیامک همانند شیوه ارسال اسپمها است و برخورد با آن نیز باید متناسب با آن باشد و به تبع، اگر در شیوه ارسال فعلی آن بازنگری نشود در آینده مشکلاتی را به وجود خواهد آورد و ابتداییترین قاعده در این بازنگری ایجاد اجازه رد کردن و عدم دریافت آن پیامک است که باید به مخاطب داده شود.
عاملی افزود: در مورد نحوه نگارش پیامهای تلفنها همراه، قاعدتا باید از نظام نگارشی حداقلنویسی استفاده کرد. در این روش مهمترین مطالب در قالب پیامهای کوتاه نگارش میشود. پیامهای چند کلمهای که حاوی معانی مهم هست. مثل سنت هایکو در فرهنگ ژاپنی که با کمترین تعداد لغت مهمترین پیامها که در بردارنده ابعاد زیبایی شناسانه نیز هست.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: در این شیوه متن باید بتواند حق مطالب را ادا کرده و یک پیش زمینه در ذهن ایجاد کند. همچنین تحلیل و توصیههای صاحب خبر را نیز باید به مخاطب منتقل کرد. این نکته در سادهترین شکل وجودی به معنی این است که در پستهای خبری شما تیتر را نمیتوانید در قالب پیامک ارسال کنید.
به گفته عاملی، تیتر دروازه ورود به خبر است و نمیشود آن را به تنهایی پیامک کرد.
این پژوهشگر حوزه ارتباطات ادامه داد: تیتر در درون خودش جاذبههایی دارد که شاید به نظرم حتی بتواند گاهی نوستالژی ایجاد کند. افراد در مواجهه با تیتر لزوماً فرصت این را نمییابند که به اصل متن ورود پیدا کنند و یا شمهای از آن را بخوانند؛ بنابراین ارتباط خبری بر پایه ناسالم شکل میگیرد.
عاملی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه تلفن همراه نزدیکترین و پیوستهترین صنعت رسانهای در کشور ما است که واحد مصرف آن فرد است و از نوع ارتباط با آن نمیتوان گذشت، افزود: اما نوع تلفن همراه کاربرد نیاز به مطالعه دارد. در واقع تعداد تلفنهای همراه در بعضی از کشورها از تعداد جمعیت آن کشور بیشتر است. این امر مربوط به کسانی است که از دو یا سه خط تلفن همراه برخوردارند.
نویسنده کتاب «زمان مجازی تحول در نهادهای مجازی» تصریح کرد: این روزها خیلیها حتی در وقت خواب هم گوشی تلفن همراهشان روشن است. تلفن همراه به عنوان صنعت ارتباطی خواب و بیداری تعریف شده است و برنامههای متنوعی که روی تلفن همراه پیاده سازی شده، این صنعت ارتباطی را تبدیل به صنعت مدیریت همه ابعاد زندگی کرده است.
عاملی همچنین گفت: از سوی دیگر تلفن همراه امکان مخاطبگرایی تخصصی را فراهم آورده است. در واقع ارسال پیامکهای خبری برای همگان بدون توجه به علائق خبری کاربران تلفن همراه یک خطای رسانهای است. رسانهها باید یک تیپ شناسی تخصصی از کاربران تلفن همراه داشته باشند تا بتوانند خبر متناسب ارسال کنند.
وی در پایان تاکید کرد: تلفن همراه ظرفیت یک کامپیوتر کوچک و امکان ارتباطی برنامهای تحت وب را دارد؛ بنابراین امکان ارسال پیامک تحت برنامههای خاص را فراهم میسازد.
نظر شما