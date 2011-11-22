وقوع انقلاب اسلامی و استمرار آن اعجاز گونه است

به گزارش خبرنگار مهر‏حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور درهمایش تجلیل از فعالان اردو‌های جهادی که قبل از ظهر سه شنبه در تالار غدیر دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد گفت: وقوع انقلاب اسلامی در ۳۳ سال قبل به اقرار تحلیلگران سیاسی و اجتماعی شبیه یک معجزه بود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص آن دوران که بلوک شرق و غرب وجود داشت و مکتب‌های بزرگ لیبرالیسم و سوسیالیسم بر دنیا مسلط بودند که لیبرالیست‌ها سعی در دور کردن دین از اجتماعات مردم و سوسیالیست‌ها دین را افیون توده‌ها می دانستند و به تعبیری می‌رفتند که جشن محو دین را بگیرند که وقوع انقلاب اسلامی در آن شرایط حاکم بر دنیا شبیه معجزه بود.

بسیج باعث قدرت سیاسی و نظامی کشور شده است



استاندار قم در ادامه دلیل قدرت سیاسی و نظامی موجود کشوررا همین نهاد بسیج عنوان کرد و افزود: بسیج به عنوان یک ساختار و یک فرهنگ انقلاب اسلامی را بیمه کرد و در همه ارکان انقلاب حضور یافت و اگر امروز می‌بینیم نظام اسلامی در برابر هجمه توطئه‌ها و دسیسه‌های نظام استکبار محکم ایستاده است و امواج این انقلاب کشور‌های دنیا از شمال آفریقا تا قلب اروپا و حتی آمریکا را در نوردیده است، همین تفکر بسیجی است.



سازندگی از کارهای ارزشمند بسیج است



وی در ادامه اظهار داشت: یکی از کارهای ارزشمند بسیج، سازندگی است که از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفت و امروز هم ادامه دارد.

موسی پور گفت: اردو‌های جهادی علاوه بر آثار عمرانی که بر گروه‌های هدف دارد تاثیر فرهنگی بیشتری بر عناصر اجرایی آنکه اغلب دانشجویان هستند دارد و این اردو‌ها باید ادامه داشته باشد زیرا که امروز دشمنان همین قشر دانشجو را هدف قرار داده‌اند و با حیله و مکرهای مختلف در پی ان هستند که دانشگاه و دانشجویان ما را از آرمان‌های انقلاب اسلامی دور کنند.