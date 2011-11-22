وقوع انقلاب اسلامی و استمرار آن اعجاز گونه است

به گزارش خبرنگار مهرحجت الاسلام محمد حسین موسیپور درهمایش تجلیل از فعالان اردوهای جهادی که قبل از ظهر سه شنبه در تالار غدیر دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد گفت: وقوع انقلاب اسلامی در ۳۳ سال قبل به اقرار تحلیلگران سیاسی و اجتماعی شبیه یک معجزه بود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص آن دوران که بلوک شرق و غرب وجود داشت و مکتبهای بزرگ لیبرالیسم و سوسیالیسم بر دنیا مسلط بودند که لیبرالیستها سعی در دور کردن دین از اجتماعات مردم و سوسیالیستها دین را افیون تودهها می دانستند و به تعبیری میرفتند که جشن محو دین را بگیرند که وقوع انقلاب اسلامی در آن شرایط حاکم بر دنیا شبیه معجزه بود.
بسیج باعث قدرت سیاسی و نظامی کشور شده است
استاندار قم در ادامه دلیل قدرت سیاسی و نظامی موجود کشوررا همین نهاد بسیج عنوان کرد و افزود: بسیج به عنوان یک ساختار و یک فرهنگ انقلاب اسلامی را بیمه کرد و در همه ارکان انقلاب حضور یافت و اگر امروز میبینیم نظام اسلامی در برابر هجمه توطئهها و دسیسههای نظام استکبار محکم ایستاده است و امواج این انقلاب کشورهای دنیا از شمال آفریقا تا قلب اروپا و حتی آمریکا را در نوردیده است، همین تفکر بسیجی است.
استاندار قم در ادامه دلیل قدرت سیاسی و نظامی موجود کشوررا همین نهاد بسیج عنوان کرد و افزود: بسیج به عنوان یک ساختار و یک فرهنگ انقلاب اسلامی را بیمه کرد و در همه ارکان انقلاب حضور یافت و اگر امروز میبینیم نظام اسلامی در برابر هجمه توطئهها و دسیسههای نظام استکبار محکم ایستاده است و امواج این انقلاب کشورهای دنیا از شمال آفریقا تا قلب اروپا و حتی آمریکا را در نوردیده است، همین تفکر بسیجی است.
سازندگی از کارهای ارزشمند بسیج است
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از کارهای ارزشمند بسیج، سازندگی است که از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفت و امروز هم ادامه دارد.
موسی پور گفت: اردوهای جهادی علاوه بر آثار عمرانی که بر گروههای هدف دارد تاثیر فرهنگی بیشتری بر عناصر اجرایی آنکه اغلب دانشجویان هستند دارد و این اردوها باید ادامه داشته باشد زیرا که امروز دشمنان همین قشر دانشجو را هدف قرار دادهاند و با حیله و مکرهای مختلف در پی ان هستند که دانشگاه و دانشجویان ما را از آرمانهای انقلاب اسلامی دور کنند.
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