مسابقات فوتسال "جام مدیریت بحران" در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با قهرمانی تیم کارگروه امنیت و انتظامات استان خاتمه یافت.

در این مسابقات که توسط اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی و با همکاری جمعیت هلال احمر استان برگزار شد، تیم های شرکت آب و فاضلاب و سازمان جهاد کشاورزی استان به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

گفتنی است، 12 تیم در این مسابقات حضور داشتند و داورانی از هیئت فوتبال مشهد، به قضاوت در این مسابقات پرداختند.

رشید صحابی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان که در آیین اهدای جوایز تیم های برتر این مسابقات شرکت کرده بود هدف از برگزاری این مسابقات را بالا بردن توان جسمی و ایجاد شور و نشاط در نیروهای عملیاتی و امدادی و همچنین استفاده از ظرفیت آموزشی این مسابقات عنوان کرد.