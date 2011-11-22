ارسال 25 اثر به دبیرخانه جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی در لرستان

هوشنگ جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محورهای برگزاری این جشنواره اظهار داشت: گروهای شرکت کننده موظف هستند که یک اثر موسیقایی را در راستای معرفی یکی از شهدای بنام و معروف منطقه خود به زبان و گویش بومی و با بهره گیری از ادوات موسیقایی منطقه خود به اجرا در بیاورد.

وی ادامه داد: هر گروه شرکت کننده موظف است در قالب موسیقی تکنوازی و یا همنوازی بی کلام یک اثر موسیقایی حماسی - انقلابی را با بهره گیری از ادوات بومی و با تاکید بر فرهنگ و موسیقی منطقه خود ارائه کنند.

دبیر جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی افزود: همچنین هر گروه موظف است یک اثر موسیقایی را در راستای موضوعات مهم از رویدادهای دهه فجر سال 1357با تکیه بر زبان و گویش و ادوات و الحان موسیقی منطقه خود ارائه کند.

جاوید یادآور شد: جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی از 19 تا 21 بهمن ماه سالجاری در خرم آباد برگزار خواهد شد.