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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

جاوید خبر داد:

ارسال 25 اثر به دبیرخانه جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی در لرستان

ارسال 25 اثر به دبیرخانه جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی گفت: تاکنون 25 اثر موسیقی از هنرمندان 12استان کشور به دبیرخانه این جشنواره در خرم آباد ارسال شده است.

هوشنگ جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محورهای برگزاری این جشنواره اظهار داشت: گروهای شرکت کننده موظف هستند که یک اثر موسیقایی را در راستای معرفی یکی از شهدای بنام و معروف منطقه خود به زبان و گویش بومی و با بهره گیری از ادوات موسیقایی منطقه خود به اجرا در بیاورد.

وی ادامه داد: هر گروه شرکت کننده موظف است در قالب موسیقی تکنوازی و یا همنوازی بی کلام یک اثر موسیقایی حماسی - انقلابی را با بهره گیری از ادوات بومی و با تاکید بر فرهنگ و موسیقی منطقه خود ارائه کنند.

دبیر جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی افزود: همچنین هر گروه موظف است یک اثر موسیقایی را در راستای موضوعات مهم از رویدادهای دهه فجر سال 1357با تکیه بر زبان و گویش و ادوات و الحان موسیقی منطقه خود ارائه کند.

جاوید یادآور شد: جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی از 19 تا 21 بهمن ماه سالجاری در خرم آباد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1466551

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