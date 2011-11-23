تبعات کاهش نرخ مکالمات دوصفر/ کاهش 50 میلیون دلاری درآمد دولت در سال

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که طی مذاکراتی با اپراتورهای مخابراتی کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان و عراق که بیشترین ترافیک مکالماتی با ایران را دارند، تعرفه مکالمات با این کشورها را از دقیقه ای 157 به 38 تومان کاهش داده و این تعرفه های جدید از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان این بخش، روش تعرفه گذاری مکالمات بین الملل با دو صفر را بسیار غیرکارشناسی و غیرشفاف و دارای ابهام عنوان کرده که می تواند در کمترین مدت زمان ممکن، آسیب بسیاری به دولت، کاربران، 110شرکت بخش خصوصی فعال در عرصه تلفن اینترنتی و 5 پیمانکار مکالمات بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت وارد آورد و در این میان سودی نیز عاید شرکت ارتباطات زیرساخت که انحصار ترانزیت مکالمات را به عهده دارد نخواهد شد.

برقراری مکالمات بین الملل با دو صفر و تلفن اینترنتی

پیام کرباسی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تبعات منفی کاهش نرخ مکالمات دو صفر- TDM - با 17 کشوری که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده پرداخت و نگرانیهای فعالان این صنف را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه TDM در واقع سرویس تحت فناوری مخابرات سنتی یا همان استفاده از دو صفر مخابرات برای برقراری تماس با خارج از کشور است که کیفیت استفاده از آن بسیار مطلوب بوده و شماره تماس گیرنده به مقصد به صورت شفاف انتقال داده می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر امکان استفاده از دو صفر برای برقراری مکالمات تلفنی بین الملل، سرویس دیگری بر بستر IP تحت عنوان VoIP نیز وجود دارد که به آن تلفن ‌اینترنتی می گویند و انتقال صوت را با کیفیت به مراتب پایین‌تر و ارزانتر بسته به کیفیت اینترنت کشور برقرار می کند.

کرباسی استفاده از دو سرویس فوق را طبق استانداردها و قوانین اتحادیه بین المللی مخابرات حق مردم هر کشور دانست و تاکید کرد که با کاهش نرخ مکالمات بین الملل و این تعرفه گذاری خارج از استاندارد و بسیار ارزان قیمت، پیش بینی می شود که ارائه سرویس VoIP به طور کلی متوقف شود و سرویس TDM نیز با افت کیفیت بسیار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

تعرفه هایی که با نرخ های بین المللی همخوانی ندارد

این کارشناس فناوری اطلاعات با طرح این سوال که چگونه شرکت ارتباطات زیرساخت تعرفه هایی را قرار است عملیاتی کند که با جدول نرخ تماسهای بین المللی دیگر کشورها همخوانی ندارد، به مهر گفت: در این میان دو فرضیه برای کارشناسان و فعالان این صنف به وجود می آید؛ اول آنکه دولت قصد دارد برای مکالمه با خارج کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت سوبسید دهد که امری بعید به نظر می رسد و دوم آنکه با وجود این نرخ ها، ارائه سرویس با کم فروشی صورت گیرد و شرکت ارتباطات زیرساخت به جای بستر دو صفر از IP برای انتقال مکالمات استفاده کند که این افت کیفیت سرویس را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بعید است که دولت در عرصه ارتباطات کشور بخواهد سوبسید دهد درحالیکه هم اکنون در عرصه های مختلف یارانه ها را قطع کرده است، ادامه داد: اگر دولت قصد دارد در این عرصه سوبسید دهد بهتر است آن را برای اینترنتی که دارای ضریب نفوذ گسترده در کشور و گرانترین نرخ در دنیا است بگذارد. البته ارائه سوبسید نیز نیاز به مصوبات و موافقت مجلس دارد که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

کاهش درآمد 50 میلیون دلاری دولت در سال با نرخ های جدید

کرباسی مصوبه کاهش 75 درصدی نرخ مکالمات دو صفر برای 17 کشوری که حدود 70 درصد ترافیک بین المللی خروجی از ایران را شامل می شوند را باعث کاهش درآمد دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به مابه التفاوت نرخ قبلی مکالمات با این کشورها که دقیقه ای 157 تومان بوده با نرخ جدید 38 تومانی ماهانه حدود 5 میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش خواهد یافت و این به این معنی است که ظرف مدت یک سال حدود 50 میلیون دلار از درآمد دولت در این عرصه کاهش می یابد که این رقم در حقیقت معادل کل مبلغی است که کشور برای اینترنت هزینه می کند.

وی با بیان اینکه برای مثال تماس در کشور عراق حدود 53 تومان - 4 سنت - به ازای هر دقیقه مکالمه است که اگر ارتباط از ایران بخواهد به این کشور ترانزیت شود ارائه دهنده این سرویس باید مبلغی نیز به مخابرات استانی بدهد و مبلغی نیز به عنوان ترانزیت و هزینه های سربار وجود دارد که با این وجود، چگونه ممکن خواهد بود که یک تماس که در یک کشور 53 تومان است از طریق ایران با 38 تومان وصل شود.

این فعال عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی کرد که با نرخ های جدید مصوب در مکالمات دو صفر، علاوه بر آنکه تماس های ارزان با کیفیت بسیار پایین برای کاربران فراهم می شود، بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز امکان تداوم فعالیت نخواهند داشت و ورشکسته خواهند شد و این در حالی است که نزدیک به سه ماه است که شرکت ارتباطات زیرساخت 5 پیمانکار را برای ارائه سرویس های TDM انتخاب کرده است.

افت شدید کیفیت در مکالمات دو صفر با نرخ های جدید

کرباسی با بیان اینکه طبق بند 5 از مصوبه 39 کمیسیون تنظیم مقررات، تماس VoIP باید حداکثر 70 درصد نرخ مصوب برای تماس های TDM باشد به مهر گفت: براساس یک محاسبه ساده، 70 درصد نرخ مصوب 38 تومان مبلغ 26 تومان می شود که پیمانکاران باید این سرویس را حداکثر 26 تومان بفروشند و این درحالی است که آنها باید 25 درصد این مبلغ را نیز به مخابرات بابت IN بپردازند و به ازای هریک دقیقه مکالمه از داخل ایران به خارج نیز حدود 19 تومان به شرکت ارتباطات زیرساخت بدهند و در این میان بابت ارسال مکالمه به کشورهای مقصد و هزینه اینترنت و دیگر هزینه های سربار تنها مبلغ یک تومان باقی می ماند که این امر امکان ادامه فعالیت را از این شرکتها سلب خواهد کرد.

وی افزود: در این راستا کارشناسان نگران افت شدید کیفیت در مکالمات دو صفر و تضییع حقوق مردم هستند چرا که این تعرفه گذاری اشتباه ، TDM کشور را نابود خواهد کرد.

غارت بین الملل با نرخ های غیرکارشناسی مکالمات بین الملل

این کارشناس همچنین با اشاره به تجربه تعرفه گذاری اشتباه یک تیم غیرکارشناسی که حدود 5 سال پیش منجر به غارت بیت المال و ضرر 40 میلیون دلاری به کشور شد به مهر گفت: در آن سال تعرفه گذاری اشتباه در ترانزیت مکالمات کشور کوبا باعث شد که تمامی ترانزیت تماس های بین المللی کوبا به دلیل نرخ ارزان تماس با این کشور از ایران از کشور ما عبور کند که این مسئله باعث شد تا بسیاری از کشورها از طریق ایران با کوبا تماس برقرار کنند و مابه التفاوت مبلغ تماس این کشورها با کوبا از سوی ایران پرداخت می شد که این مسئله باعث قاچاق مکالمه و غارت بیت المال در مدت زمان کوتاهی شد که با تعرفه گذاری فعلی به نظر می رسد باردیگر این تجربه تکرار شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون تماس با کد 964 کشور عراق دقیقه ای 4 سنت، با کد 1907 آلاسکا آمریکا دقیقه ای 3 سنت و کد 1867 یوکان کانادا دقیقه ای بیش از 10 سنت است تاکید کرد که چگونه شرکت ارتباطات زیرساخت می تواند مکالمات این مناطق را با دقیقه ای 384 ریال برقرار کند؟

مذاکرات مداوم ایران برای دریافت تخفیف!

کرباسی با طرح این سوال که آیا دولت تعرفه ای مصوب کرده که مردم نتوانند با خارج تماس بگیرند و یا تعرفه ای که در آن قرار است کم فروشی صورت گیرد، گفت: مشخص نیست این تغییر تعرفه چه نفعی برای کشور و یا مردم و یا شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد داشت و آیا دولت حاضر است که 50 میلیون دلار در سال بابت این تعرفه گذاری کاهش درآمد داشته باشد؟

وی همچنین با اشاره به اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت برای مذاکرات مداوم با اپراتورهای مخابراتی این 17 کشور گفت: سوال اینجاست که چطور ممکن است کشور ایران در این وضعیت تحریم با کشورهایی همچون امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی مذاکره کند و 75 درصد تخفیف برای کشور بگیرد و قیمت های فروش داخل کشور را به زیر نرخ جدول های بین المللی برساند؟

وی گفت: مسئله اینجاست که بلافاصله پس از اجرای این تعرفه ها، تماس های همه کشورها به این 17 کشور از طریق ایران که نرخ 38 تومان دارد عبور خواهد کرد که این ترانزیت غیرقانونی مکالمات و قاچاق را دامن می زند.

تماس با دو صفر مخابرات ارزان تر از ایرانسل و همراه اول!

کرباسی با بیان اینکه تماس دو اپراتور ایرانسل و همراه اول در درون کشور به ترتیب حدود 62 و 76 تومان است به مهر گفت: چگونه ممکن خواهد بود که هزینه تماس به آمریکا از تماس با زاهدان ارزان تر باشد؟ چنانچه این تعرفه ها به ایرانسل و همراه اول تحمیل شود این دو اپراتور برای آنکه متضرر نشوند به زودی اعلام خواهند کرد که تماس بین المللی شان تا اطلاع ثانوی قطع خواهد شد.