  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

یک نماینده مجلس:

قوه قضائیه به پرونده باغ قلهک رسیدگی کند

قوه قضائیه به پرونده باغ قلهک رسیدگی کند

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص شکایت شهردار تهران از سفارت انگلیس بخاطر قطع درختان باغ قلهک گفت: شهرداری شکایت کرده است و از این پس باید قوه قضائیه وارد عمل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش محبی نیا با بیان اینکه شهردار تهران نباید به یک شکایت اکتفا کند گفت: باید حتما این موضوع را پیگیری کند از سوی دیگر قوه قضائیه نیز باید در این خصوص با جدیت وارد عمل شود.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مورد اطمینان همه باشد اظهار داشت: قوه قضائیه مورد اطمینان همه است و مسئولان این قوه تا کنون در حیطه اختیاراتشان خوب عمل کرده اند بنابراین شهرداری نیز از این بابت نباید نگرانی داشته باشد.

محبی نیا همچنین در خصوص عدم مالکیت انگلیس بر این باغ اذعان داشت: عدم مالکیت انگلیس بر این باغ کاملا مشخص است چون الان بیش از 3 سال است که قرارداد ایران با انگلیس بر سر این باغ تمام شده است. بنابراین به طور قطع انگلیس هیچگونه مالکیتی بر باغ قلهک ندارد.

وی ادامه داد: انگلیسیها همیشه به گونه ای رفتار کرده اند که هر کاری بخواهند با زور و قدرت می توانند انجام دهند و در رابطه با کشورهای دیگر نیز همیشه برای پیشبرد امور خود از این دو عامل استفاده کرده اند الان نیز سعی دارند که با این دو عامل حرف خود را به کرسی بنشانند.

محبی نیا گفت: اما ایران با این روش انگلیسیها از دیر باز آشنا است و از هیچ چیز ترسی ندارد و همیشه در طول تاریخ برابر زورگوییها ایستاده است و الان نیز بدون هیچ ترسی می ایستد.

کد مطلب 1466562

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها