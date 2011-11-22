قوه قضائیه به پرونده باغ قلهک رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش محبی نیا با بیان اینکه شهردار تهران نباید به یک شکایت اکتفا کند گفت: باید حتما این موضوع را پیگیری کند از سوی دیگر قوه قضائیه نیز باید در این خصوص با جدیت وارد عمل شود.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مورد اطمینان همه باشد اظهار داشت: قوه قضائیه مورد اطمینان همه است و مسئولان این قوه تا کنون در حیطه اختیاراتشان خوب عمل کرده اند بنابراین شهرداری نیز از این بابت نباید نگرانی داشته باشد.

محبی نیا همچنین در خصوص عدم مالکیت انگلیس بر این باغ اذعان داشت: عدم مالکیت انگلیس بر این باغ کاملا مشخص است چون الان بیش از 3 سال است که قرارداد ایران با انگلیس بر سر این باغ تمام شده است. بنابراین به طور قطع انگلیس هیچگونه مالکیتی بر باغ قلهک ندارد.

وی ادامه داد: انگلیسیها همیشه به گونه ای رفتار کرده اند که هر کاری بخواهند با زور و قدرت می توانند انجام دهند و در رابطه با کشورهای دیگر نیز همیشه برای پیشبرد امور خود از این دو عامل استفاده کرده اند الان نیز سعی دارند که با این دو عامل حرف خود را به کرسی بنشانند.

محبی نیا گفت: اما ایران با این روش انگلیسیها از دیر باز آشنا است و از هیچ چیز ترسی ندارد و همیشه در طول تاریخ برابر زورگوییها ایستاده است و الان نیز بدون هیچ ترسی می ایستد.