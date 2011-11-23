مجتبی ویسی از آماده شدن دومین دفتر شعرش با نام «من‌های متناقض» خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: این کتاب را برای چاپ به نشر مروارید داده که در آن 38 شعر آورده شده و برخی از آنها بلند هستند. محور 15 تا 16 شعر از این مجموعه «اتاق» است.

وی ادامه داد: اتاق در این شعرها یادآور تنهایی انسان است؛ ولی از یک سو از آنجا که یک پنجره هم دارد، چشم‌اندازی به جهان است. این کتاب دارای یک پس‌گفتار است که در آن درباره سبک و سیاق شعرها و زاویه دیدی که در آنها داشته‌ام، توضیح داده‌ام.

مترجم «زمانی یک اثر هنری بودم» نوشته اریک امانوئل اشمیت با اشاره به اینکه شعرهای این مجموعه در فصاله 4 ساله اخیر سروده شده است، بیان کرد: البته چند شعر قدیمی‌تر هم بین آنها هست. من آخرین دفتر شعرم را 9 سال پیش منتشر کردم که حال پس از همه این‌ سال‌ها مجموعه شعر دیگرم منتشر می‌شود.

ویسی افزود: در این شعرها پیرو سبک خاصی نیستم و همه چیز را به حس شاعر ارجاع می‌دهم؛ چرا که فکر می‌کنم هر لحظه حس و حال و نوع نگارش خاص خودش را می‌طلبد و این هم شامل سبک می‌شود و هم فضا و محتوا. در این مجموعه هم بعضی جاها شعرها ساده و بعضی دیگر پیچیده است؛ گرچه در کل به سمت شعر ساده متمایل نیستم.

وی با اشاره به اینکه خود را در فرم و محتوا تجربه‌گرا می‌داند، عنوان کرد: در «من‌های متناقض» هم فضاهای تازه‌ای را تجربه کرده‌ام. اسم این کتاب هم از همین فضا و سبک می‌آید. من معتقد به تناقض‌ها و تغییرها هستم و فکر نمی‌کنم ما شرایط ثابتی را تجربه و زندگی نمی‌کنیم، بلکه در هر لحظه دچار تغییر و تحول می‌شویم و این به نوعی تناقض را می‌تواند شکل دهد.

مترجم «مرگ یک ناتورالیست» اضافه کرد: من فکر می‌کنم هر شاعری می‌تواند نگاه خاص خودش را داشته باشد و فقط لازم است هر کسی با اعتماد به نفس نگاه خودش را دنبال کند.

ویسی همچنین از انتشار قریب‌الوقوع کتاب «رقص‌های جنگ» نوشته شرمن الکسی خبر داد و گفت: این کتاب ساختار مشخصی ندارد و آمیخته‌ای است از شعر، داستان، مصاحبه و متن ادبی‌ از و درباره این نویسنده‌ سرخ‌پوست آمریکایی. کتاب «‌رقص‌های جنگ» دربرگیرنده چند ‌داستان کوتاه‌، ‌شعر‌، ‌پرسش‌نامه‌، ‌مصاحبه‌ و ‌خاطره‌ از شرمن الکسی است و در ژانر خاصی قرار نمی‌گیرد اما موضوعاتی مانند بحران هویت، روابط اجتماعی و تنش‌های موجود در برقراری ارتباط میان قشرهای مختلف در جامعه آمریکا، درونمایه‌های اصلی آن است.

وی ادامه داد: شرمن الکسی نویسنده، شاعر، فیلمساز و کمدین سرخ‌پوست آمریکایی در سال ‌‌1966 در این کشور به دنیا آمد و هم‌اکنون در سیاتل زندگی می‌کند. او مبانی فرهنگی، مذهبی و فلسفی این جامعه را با زبانی طنز زیر سئوال می‌برد. شرمن الکسی قلمی رها و آزاد دارد و به هر محدوده‌ای وارد می‌شود و از ویژگی‌های نوشته‌هایش، می‌توان به توجه به خود مقوله زبان و بازی با کلمات و عبارات آن اشاره کرد.

مترجم «هنر غرق شدن» بیلی کالینز درباره دیگر اثر ترجمه‌ای‌اش که پس از چند اصلاحیه مختصر مجوز گرفته است، اینگونه توضیح داد: رمان «دوره گرد» اثری از پل هاردینگ نیز توسط نشر مروارید در دست چاپ است. این کتاب تاکنون در ایران منتشر نشده و داستان مردی را رویات می‌کند که 8 روز پیش از مرگش دچار توهم می‌شود و در این توهم بخش ناخودآگاه ذهنش به مرور بخش‌هایی از زندگی خودش و پدرش می‌پردازد.

ویسی در پایان گفت: ترجمه رمان 300 صفحه‌ای «داستان عاشقانه سرقت» نوشته پیتر کری نویسنده استرالیایی را همچنان انجام می‌دهم که کار به نیمه رسیده است، ولی از آنجا که کتاب دارای 2 راوی که یکی از آنها عقب‌مانده ذهنی با بیان و لحن خاص است، کار ترجمه کند پیش می‌رود و باید زبان این راوی و جابجایی آنها را درآورم.