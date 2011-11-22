شجره طیبه ویژه هفته بسیج در رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ذکاوت مدیر گروه قرآن و اطلاع رسانی و امور مجازی گفت: 5 آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین است بسیجی که حضرت امام(ره) خود را مفتخر به حضور در آن میداند، به آنان غبطه میخورد و آن را شجره طیبه و درخت پر ثمری میداند که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد به همین مناسبت از روز اول آذرماه رادیو قرآن ویژه برنامه ای به همین مناسبت با عنوان شجره طیبه پخش می کند.
وی افزود: هرروز از هفته بسیج نامی را از آن خود کرده که حجت الاسلام خسرویکارشناس برنامه به فراخور آن روز مباحثی را جهت استفاده شنوندگان ارائه خواهد کرد.
حجت الاسلام ذکاوت درخصوص بخشهای این برنامه گفت: بحث کارشناسی، تفسیر و اشاره به آیات مرتبط با بسیج، شرح و توضیح فعالیت های قرآنی بسیج توسط مسئولان از طریق ارتباط تلفنی، گزارش های مردمی و کلام رهبری و امام راحل(ره) درباره بسیج از بخش های مختلف "شجره طیبه" است.
ویژه برنامه شجره طیبه هرروز از ساعت 9:05 تا 9:30 صبح از رادیو قرآن پخش می شود.
ویژهبرنامه "شجره طیبه" کاری از گروه اطلاع رسانی و امور مجازی است که به مناسبت هفته بسیج هر روز از شبکه رادیویی قرآن پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ذکاوت مدیر گروه قرآن و اطلاع رسانی و امور مجازی گفت: 5 آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین است بسیجی که حضرت امام(ره) خود را مفتخر به حضور در آن میداند، به آنان غبطه میخورد و آن را شجره طیبه و درخت پر ثمری میداند که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد به همین مناسبت از روز اول آذرماه رادیو قرآن ویژه برنامه ای به همین مناسبت با عنوان شجره طیبه پخش می کند.
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