شهادت حق طهرانی مقدم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه و نائب رئیس قرارگاه عمار، روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهید حسن طهرانی مقدم و جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی (شهدای غدیر) که در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه موج شهادت طلبی در انقلاب اسلامی جدید نیست ، خاطرنشان کرد: فرایند شهادت طلبی را در دوران دفاع مقدس در بین رزمندگان به خوبی می دیدیم به طوریکه می توانستیم از ظاهر رزمندگان تشخیص دهیم که کدامیک طرفدار پر و پاقرص شهادت هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه البته فرایند شهادت طلبی در ایران متفاوت از اسلام طالبانی است، افزود: نیروهای طالبان نیز به فکر شهادت هستند اما شهادت آنها کجا و شهادت رزمندگان و نیروهای حزب الهی در ایران کجا، البته در اوایل انقلاب سازمان مجاهدین خلق نیز همانند طالبان عمل می کردند و فقط به فکر کشت و کشتار بودند که در این راستا امام جمعه های خدوم و مومن ما را به شهادت رساندند.

این استاد حوزه و دانشگاه با طرح این پرسش که چرا منافقین دستغیب و مدنی را به شهادت رساندند ؟ گفت: آنها از پایگاه بسیاری خوبی در بین مردم برخوردار بودند، ضمن آنکه از ایمان واقعی برخوردار بودند، از این رو سازمان مجاهدین خلق (منافقین) این عزیزان را به خوبی شناسایی کردند و به شهادت رساندند.

نائب رئیس قرارگاه عمار همچنین با بیان اینکه باید فرایند شهادت طلبی مورد مطالعه قرار گیرد، افزود: در این صورت می توان تفکیک درستی بین شهادت طلبی در ایران و طالبان را ارائه کرد.

پناهیان با بیان اینکه شهادت حق سردار طهرانی مقدم بود، گفت: حیف بود که این سردار سپاه بمیرد و حقیقتاً شهادت برازنده وی بود.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه رزمندگان دفاع مقدس همواره مشتاق شهادت بودند تصریح کرد: رزمندگان در آن زمان با مرگ بازی می کردند و هیچ هراسی از شهادت نداشتند ، با توجه به اینکه چند سال از پایان جنگ می گذرد اما این سعادت نسیب طهرانی مقدم و همکاران وی شد و به فیض شهادت رسیدند.