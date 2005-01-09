نبايد گذاشت عده اي شيريني تصميمات اخير مجلس را از بين ببرند// ايران به كشوري پيشرفته در منطقه با هويت اسلامي تبديل خواهد شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" وي درنطق پيش ازدستورجلسه علني روز يكشنبه مجلس با تاكيد بر اينكه هدف نهايي آمريكا اين است كه كشورهاي درحال توسعه به ويژه كشورهاي اسلامي در رديف كشورهاي عقب مانده ونيازمند باقي بمانند، گفت: آمريكا مي خواهد با تاراج سرمايه هاي اين كشورها آنها را در نيازهاي اوليه زندگي خود محتاج خود كند.



وي خاطرنشان كرد: بدون شك اگر كشور ما امروز براي دستيابي به فناوري نوين هسته اي اقدام نكند قطعا پس از اتمام منابع نفتي فردايي اسارت بار در پيش روي خواهد داشت و عزت و عظمت خود را از دست خواهد داد و اين چيزي است كه آمريكا در برنامه دراز مدت خود به آن مي انديشد.



زماني فر تصريح كرد: اكنون آمريكا دريافته است كه جوانان دانشمند ما چه در صحنه هاي داخلي و چه عرصه خارجي راه پيشرفت و عظمت كشور را پيدا كرده اند و با يك برنامه ريزي هدفمند و حساب شده در آينده اي نه چندان دور كشور ما با هويت اسلامي در رديف كشورهاي پيشرفته جهان قرار خواهد گرفت و كشورهاي منطقه نيز با الگو گرفتن از ايران اسلامي راه خود را خواهند يافت.



نماينده مردم ملاير تاكيد كرد: آمريكا به هر بهانه ممكن سعي مي كند مقابل رشد علمي كشور ما بايستد و در اين بين مساله فناوري هسته اي كه هزاران كاربرد را دارد مساله اي حياتي و بنيادي براي كشور ما است .





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