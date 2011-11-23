به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بایرامی تمام داستانهای کوتاه خود را در قالب یک مجموعه دو جلدی با عنوان «برخورد نزدیک» از سوی انتشارات کتاب نیستان به زیر چاپ میبرد.
این مجموعه دو جلدی شامل 18 داستان کوتاه است که بایرامی در طول مدت نویسندگی خود به خلق آن پرداخته است. برخی از آنها پیش از این در مجموعههای داستانی و نشریات منتشر شده و برخی دیگر نیز تاکنون منتشر نشده است.
این مجموعه شامل دو مجلد خواهد بود که در جلد نخست 10 داستان در گونه ادبیات بزرگسال قرار خواهد گرفت و مجموعه دوم نیز شامل 8 داستان کوتاه در گونه ادبیات نوجوانانه است.
این مجموعه هماکنون برای اخذ مجوز به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است.
این نویسنده همچنین به تازگی رمانی را با عنوان «سهگانهای برای یگانه» از سوی این ناشر در دست انتشار قرار داده است که بازنویسی یکی از آثار قدیمی وی به شمار میرود.
بایرامی در این رمان به نوعی به بازنویسی یکی از آثار قدیمی خود به همراه افزودن بخشهای تازهای پرداخته است که پس از اخذ مجوز از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر خواهد شد.
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