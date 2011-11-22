هیئت تجاری و بازاریابی خراسان شمالی به چین اعزام می شود

محمد صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این هیئت با مشارکت تجار، بازرگانان و صادرکنندگان واحدهای تولیدی و صادراتی به مدت هشت روز به این کشور اعزام می شوند.

وی همچنین تصریح کرد: این اتاق با جمهوری داغستان روسیه در زمینه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و تجارت قراردادی را منعقد کرده است.

به گفته وی، مبتنی بر این قرارداد یک نمایشگاه عمومی از استان در سه ماهه چهارم سال جاری در محچ قلعه داغستان برگزار می شود.

صمدی تصریح کرد: جمهوری داغستان تقبل کرده است که محل نمایشگاه را با تمامی غرفه بندی ها و تجهیزات استاندارد نمایشگاهی به صورت رایگان در اختیار اتاق بازرگانی استان قرار دهد.

وی همچنین یادآور شد: تمامی هزینه های غرفه داران در این نمایشگاه به مدت سه روز از قبیل هتل، مترجم، غذا و ترانسفر در محچ قلعه داغستان به صورت رایگان است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان در خاتمه عنوان کرد: برای پذیرش دو هیئت تجاری و بازاریابی از کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان در سال جاری نیز پیگیری های صورت گرفته است تا آنان از توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان بازدید کنند.