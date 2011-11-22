محرم ماه تبلیغ دین خدا/ مبلغان از بصیرت بخشی به مردم غفلت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغان استان لرستان در سخنانی با اشاره به در پیش بودن ایام محرم اظهار داشت: ماه محرم ماه حزن و اندوه برای مسلمانان و شیعیان جهان است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ماه محرم ماه تبلیغ دین خدا در پرتو نهضت حسینی است افزود: مبلغان و روحانیون باید مجالس عزاداری امام حسین(ع) را برپا کنند و تلاش کنند در این مجالس با به منبررفتن درسها و پیامهای این نهضت حسینی را برای مردم تبیین کنند.

انقلاب اسلامی ایران نگاه دنیا را به سمت اسلام آورد

وی تصریح کرد: مردم ایران اسلامی تشنه مفاهیم و پیامهای نهضت عاشورا هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران نگاه دنیا را به سمت اسلام آورد بیان داشت: امروز هرچه که از انقلاب اسلامی ایران می گذرد همه به اینکه ایران پرچم دار دین اسلام در جهان است بیشتر اذعان می کنند.

وی با بیان اینکه پیشرفتهای انقلاب اسلامی ایران از برکت خون شهدا و هدایت های رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: امروز ایران اسلامی به یک الگو برای جهانیان تبدیل شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تبیین اهداف و پیامهای قیام عاشورا، یادآور شد: نباید از بصیرت بخشی به مردم غفلت کرد و باید مفاهیم نهضت عاشورا را به مردم برسانیم و این وظیفه مبلغان و روحانیون است.

تمام عزاداری ها باید با محوریت روحانیون انجام شود

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه روحانیون باید همچنان که رهبری در تمام مسائل با تمام وجود وارد می شوند، حضور یابند و فعالیت کنند، اظهار داشت: مبلغان باید برنامه های دین را دنبال کنند و با زبان گویای خود مشکلات و مسائل دینی و اعتقادی مردم را حل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه یکی از برنامه های امام حسین(ع) خرافه زدایی و بدعت ستیزی بوده است یادآور شد: دشمنان ما نمی توانند نور امام حسین را خاموش کنند اما از راه بدعت گذاری و خرافه چینی می توانند تاثیر آن را کم کنند.

وی تصریح کرد: زدودن بدعتها و خرافه ها تنها با فعالیت روحانیون و مبلغان ممکن است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه تمام عزاداری ها و سینه زنی ها باید با محوریت روحانیون انجام شود اظهار داشت: مبلغان باید با منبر رفتن و برگزاری جلسات عزاداری در مساجد جلوی رواج خرافه و بدعت گذاری را بگیرند.

یکی از وظایف روحانیون روشنگری است

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از برنامه های امام حسین(ع) روشنگری و بصیرت بخشی به مردم و افشای چهره یزید به عنوان نماد ظلم و فساد زمانه بود یادآور شد: امروز نیز یکی از وظایف روحانیون روشنگری است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با اشاره به اینکه در مقابل انقلاب اسلامی ایران که با محوریت ولایت فقیه حرکت می کند سه عنصر جریان فتنه، انحراف و استکبار وجود دارد اظهار داشت: امروز ایران اسلامی هم دشمنان خارجی دارد و هم داخلی که با توطئه های مختلف سعی در منحرف کردن انقلاب دارند.

موضع گیری رهبری باعث شد که تنها قطعنامه ضعیفی علیه ایران صادر شود

وی با اشاره به توطئه های اخیر آمریکا و استکبارعلیه ایران گفت: طرح توطئه ترور سفیر عربستان توسط آمریکا، صحبتهای کشورهای استکباری در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و توطئه دیگری که مربوط به فناوری هسته ای ایران بود به وسیله موضع گیری های به موقع رهبر معظم انقلاب خنثی شدند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به سخنان رهبری در مقابل اتهامات و توطئه های دشمنان علیه ایران یادآور شد: فرمایشات و موضع گیریهای رهبری باعث شد که تنها قطعنامه ضعیفی علیه ایران صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه امسال در ماه محرم باید به دنبال احیاء منبر و مسجد باشیم یادآور شد: اساس عزاداریها در محرم امسال باید مساجد باشند و روحانیون و مبلغان باید به منبر بروند و با صفای باطن و اخلاص روضه خوانی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: ماه محرم ماه تبلیغ دین خدا است و روحانیون و ائمه جماعات مساجد از حالا باید برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسمهای عزاداری برنامه ریزی کنند.